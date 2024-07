L'ex-eurodéputée lyonnaise Sylvie Guillaume devient présidente de Forum Réfugiés

La socialiste n'est toutefois pas restée longtemps sans occupation. Ce mardi, on apprend qu'elle est devenue au 1er juillet la nouvelle présidente de Forum Réfugiés, en remplacement de Marc Noailly.

Sylvestre Wozniak est lui nommé directeur général, à la place de Jean-François Ploquin. Il était jusqu'à présent directeur général adjoint.

Forum réfugiés est une association sans but lucratif œuvrant pour l'accueil des réfugiés, la défense du droit d'asile et la promotion de l’état de droit, issue de la fusion en mai 2012 des associations Forum réfugiés et Cosi–promouvoir et défendre les droits. Elle publie également des rapports annuels sur la situation de la rétention administrative en France.