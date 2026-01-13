Propos "sexistes et misogynes" de Christophe Cédat : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) exige des excuses publiques de Jean-Michel Aulas

Depuis lundi, Christophe Cédat est dans l’œil du cyclone. Le gérant du Café 203, membre important de Coeur Lyonnais et mari de Laure Cédat la tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 1er arrondissement de Lyon, a été filmé en train de commenter le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, devant la candidate LFI. Et de se revendiquer comme étant "masculiniste". Des "propos sexistes et misogynes" qui font boule de neige.

Après une première réaction face à cette scène s'étant déroulée dimanche sur le marché de la Croix-Rousse, Anaïs Belouassa-Cherifi réplique avec un communiqué plus long ce mardi.

La députée insoumise regrette que "le camp Aulas a indiqué ne pas souhaiter réagir, au motif que Christophe Cédat ne serait pas membre de sa campagne. Une affirmation pour le moins surprenante, alors que celui-ci milite et diffuse publiquement des tracts en faveur de cette campagne".

"Le masculinisme est un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe, qui vise à placer les droits des hommes au-dessus de ceux des femmes. Cette attitude interroge, alors même que les féminicides en France sont en hausse avec 164 cas en 2025", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi, qui exige "des excuses publiques de la part de Jean-Michel Aulas".

Selon elle, "l’absence de condamnation claire et sans ambiguïté ne peut être interprétée autrement que comme une forme de complicité implicite".