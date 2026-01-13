Propos "sexistes et misogynes" de Christophe Cédat : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) exige des excuses publiques de Jean-Michel Aulas

Depuis lundi, Christophe Cédat est dans l’œil du cyclone. Le gérant du Café 203, membre important de Coeur Lyonnais et mari de Laure Cédat la tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 1er arrondissement de Lyon, a été filmé en train de commenter le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, devant la candidate LFI. Et de se revendiquer comme étant "masculiniste". Des "propos sexistes et misogynes" qui font boule de neige.
Après une première réaction face à cette scène s'étant déroulée dimanche sur le marché de la Croix-Rousse, Anaïs Belouassa-Cherifi réplique avec un communiqué plus long ce mardi.
La députée insoumise regrette que "le camp Aulas a indiqué ne pas souhaiter réagir, au motif que Christophe Cédat ne serait pas membre de sa campagne. Une affirmation pour le moins surprenante, alors que celui-ci milite et diffuse publiquement des tracts en faveur de cette campagne".
"Le masculinisme est un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe, qui vise à placer les droits des hommes au-dessus de ceux des femmes. Cette attitude interroge, alors même que les féminicides en France sont en hausse avec 164 cas en 2025", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi, qui exige "des excuses publiques de la part de Jean-Michel Aulas".
Selon elle, "l’absence de condamnation claire et sans ambiguïté ne peut être interprétée autrement que comme une forme de complicité implicite".
donc cerdat et donc aulas qui doit assumer ses soutiens (assumer des responsabilités élargies à ses employés c'est le rôle d'un maire) sont du même acabit que Staline et consortSignaler Répondre
Les Lfistes ne méritent aucune excuses, juste du mépris .Signaler Répondre
Le niveau… vous me faites rire. Vous jugez une personne sans la connaître, en mettant en cause son intelligence et sa culture générale. Sur quoi vous basez-vous pour dénigrer cette candidate ?Signaler Répondre
Je respecte les opinions et les désaccords politiques, mais juger et dénigrer gratuitement une personne en insinuant un manque d’intelligence est tout simplement honteux.
Encore faut il être respectable !Signaler Répondre
Ce qui est outrageant, c'est votre interprétation outrageante des choses, concrètement il est où l'outrage sur le physique alors qu'il parle justement qu'elle met en avant son physique plus que ses idées.....? Ce sont les idées qui sont attaquées pas le physique.Signaler Répondre
Il lui a fallu le temps nécessaire d'aller prendre instructions et arguments auprès de ses mentors pour savoir quoi répondre.
c'est juste mais a t'on vu les Staline, Pol Pot, Castro, Khamenei, Maduro, s'excuser de quoi que ce soit ?Signaler Répondre
Voilà son véritable caractère. Déjà, elle n'a pas à exiger d'excuses de M. Aulas, celui qui a critiqué est majeur et vacciné, ensuite, pour quoi des excuses PUBLIQUES ? Juste pour humilier un peu plus. Cette femme me fait vraiment pitié.Signaler Répondre
A partir du moment ou il n'a pas de fonction officielle dans la campagne, Aulas n'est donc pas son patron. C'est juste un militant débile comme un autre.Signaler Répondre
En l'occurrence c'est sa femme qui est tête de liste de coeur lyonnais......si chaque fois qu'un membre de la famille LFI profère des propos "limite" et que le "patron" devait s'excuser.....lol l'emploi du temps à rallonge du chef de meute.Signaler Répondre
Que ne ferait elle pas pour exister….!Signaler Répondre
quand t'as un problème avec un subalterne tu demandes le patron.Signaler Répondre
insulte Acte ou parole qui vise à outrager ou constitue un outrage.Signaler Répondre
critiquer le physique d'une personne n'est pas un outrage?
Exactement, c'est à lui de s'excuser et c'est vers lui que doit se tourner la députée, pas vers Aulas.Signaler Répondre
Aulas n'a rien à faire dans cet incident, si elle veut des excuses qu'elle s'adresse à la personne qui a tenu de propos déplacés à son égard.Signaler Répondre
Il ne vous aura pas échappé que la victime ne réclame pas des excuses à la bonne personne.Signaler Répondre
Des insultes ? Vous les sortez d'où ? C'est insultant d'interpréter comme vous le faites, du niveau d'un militant LFI, c'est l'idée ?Signaler Répondre
il s'est excusé au tour de cerdat doncSignaler Répondre
Pourquoi moi et mes ecolos quelle rapport?Signaler Répondre
Il faudra que je dise à chaque fois que j'en ai rien à carrer des ecolos pour ne pas etre mis dans une case ici?
Je faisait cette reflexion pour Aulas, l'ex président de mon club de foot, pour qui j'ai de l'affection..
C'est bon le gremlins?
Toi me comprendre?
le problème du débat politique c'est une victime qui réclame des excuses à propos des insultes ou un militant dont les arguments sont les insultes?Signaler Répondre
En 2026, est-ce vraiment si compliqué de présenter des excuses ? Lorsqu’on est militant et que l’on distribue des tracts, on représente un parti ou un mouvement. En tant que responsable, on doit assumer les propos tenus par ses militants, ou alors reconnaître qu’on les cautionne.
Pensez-vous vraiment qu’un pseudo « Trump », qui accepte ou banalise ce type de comportements, puisse aider notre belle ville de Lyon ?
Votez de manière réfléchie, sans vous laisser influencer par la popularité d’une personne qui a déjà fait sa vie et qui mérite désormais un repos bien mérité.
ca montre le mépris de la caravane pour le respect des femmesSignaler Répondre
Que les membres LFI s'excusent de toutes les insanités qu'ils profèrent à longueur de journée.Signaler Répondre
Quel niveau le débat politique! Pas d'autres problèmes à Lyon? Insécurité dans les transports en commun, la dangerosité des rues pour les piétons, les commerçants dans une situation catastrophique...etc....Signaler Répondre
C'est très curieux la géométrie variable. Quand Rachida Dati est insultée par un député LFI, il n'y a pas d'excuses de LFI ou plus exactement les excuses sont pires que l'insulte; Alors STOP! Je suis écœurée!
Géométrie variable partout: A Lyon et ailleurs!
Le chien aboie la caravane passe !Signaler Répondre
LFI, la CGT exigent tout le temps que les autres se rabaissent devant eux, mais à part communiqué sur internet, X et autres car comme on a pu le constater et face d'une personne physique et sans qu'ils soient 50 pour 1, ils n'ont aucune répartie,Signaler Répondre
alors vu le niveau perpétuel du nombre de bêtises qu’ils peuvent sortir .. il leur reste 2 options , se taire à jamais ou s’excuser de manière continu ..Signaler Répondre
avant de voir la brindille qu’il y a dans l’œil de ton voisin, regarde la poutre qu’il y a dans le tiens …
Quand son collègue Bilongo affirme que Dati à eu son poste grace à la promotion canapé, on ne l'a pas entendue par exemple.Signaler Répondre
Et des fillettes de 7 ans à qui on impose le voile...Signaler Répondre
"Après une première réaction face à cette scène s'étant déroulée dimanche sur le marché de la Croix-Rousse, Anaïs Belouassa-Cherifi réplique avec un communiqué plus long ce mardi."Signaler Répondre
les poids des sources?Signaler Répondre
Dans le système post soviétique mélenchoniste, toute réaction, réponse écrite, communiqué de presse doit avoir été validé selon les cas par les commissaires politiques Mélenchon, Chikirou, Hassan.............................Signaler Répondre
A noter que Delogu a été, en raison de ses compétences aigues, exclu du comité de rédaction
déjà ,il a plus d'expérience que toi et tes écolos .Signaler Répondre
les frelons si tu les em.. pas ,tu n'aura pas de problèmes.
déjà redonner a la ville de la verdure et pas du papier chiotte étendu.
si c'est pour faire communion avec les écolos menteurs Greg et Brubru ,alors pas des votes LFI ,c'est meme pas la peine de demander le vote !Signaler Répondre
on se rappel de la NUPES.
Pourquoi ne pas demander des excuses directement à Cédat?Signaler Répondre
Ses proches ne doivent pas oser lui adresser la parole à cette dame de peur qu'elle porte plainte pour une broutille...Signaler Répondre
En attendant ça doit bien faire marrer Aulas !
Elle en fait trop, c’est de la gesticulation. Elle ferait mieux que l’occuper de la cause des femmes en Iran ou en Afghanistan, ou dans les quartiers.Signaler Répondre
Et la liste est extrêmement longue !Signaler Répondre
LFI n'a plus rien à voir avec un parti politique d'opposition mais un mouvement anti français .
Monsieur Mélenchon est responsable des agressions a l'encontre de nos policiers ces dernières heures à la Guillotière . J.M
Bienvenue en politique JMA ! Parler de OL ne marche pas à tous les coupsSignaler Répondre
Pour débattre en public et s'exprimer dans la vraie vie, dans le vie réelle, il faut de l'intelligence, de la culture, de la répartie, de l'esprit.Signaler Répondre
Elle est tout simplement nulle et inculte et tout le monde le sait.
C''est pour cette raison qu'elle se rabat sur les réseaux sociaux, paradis des influenceuses sottes.
Pourquoi c est simple pour être sur la scène médiatique, c est l ADM, de ce parti.Signaler Répondre
Vous l'avez compris, pour faire de la récupération ...Signaler Répondre
Nous on exige des excuses pour toutes les ignominies que son gourou et son parti ont développé depuis 5 ans....Signaler Répondre