Propos "sexistes et misogynes" de Christophe Cédat : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) exige des excuses publiques de Jean-Michel Aulas

C'est la première grande polémique de campagne entre candidats à Lyon.

Depuis lundi, Christophe Cédat est dans l’œil du cyclone. Le gérant du Café 203, membre important de Coeur Lyonnais et mari de Laure Cédat la tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 1er arrondissement de Lyon, a été filmé en train de commenter le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, devant la candidate LFI. Et de se revendiquer comme étant "masculiniste". Des "propos sexistes et misogynes" qui font boule de neige.

Après une première réaction face à cette scène s'étant déroulée dimanche sur le marché de la Croix-Rousse, Anaïs Belouassa-Cherifi réplique avec un communiqué plus long ce mardi.

La députée insoumise regrette que "le camp Aulas a indiqué ne pas souhaiter réagir, au motif que Christophe Cédat ne serait pas membre de sa campagne. Une affirmation pour le moins surprenante, alors que celui-ci milite et diffuse publiquement des tracts en faveur de cette campagne".

"Le masculinisme est un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe, qui vise à placer les droits des hommes au-dessus de ceux des femmes. Cette attitude interroge, alors même que les féminicides en France sont en hausse avec 164 cas en 2025", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi, qui exige "des excuses publiques de la part de Jean-Michel Aulas".

Selon elle, "l’absence de condamnation claire et sans ambiguïté ne peut être interprétée autrement que comme une forme de complicité implicite".

avatar
bon a savoir le 13/01/2026 à 12:23
GLOUGLOU 1er a écrit le 13/01/2026 à 11h58

Encore faut il être respectable !

les femmes ne sont pas respectables?

Signaler Répondre
avatar
bon a savoir le 13/01/2026 à 12:19
@ Action Réaction a écrit le 13/01/2026 à 11h43

c'est juste mais a t'on vu les Staline, Pol Pot, Castro, Khamenei, Maduro, s'excuser de quoi que ce soit ?

donc cerdat et donc aulas qui doit assumer ses soutiens (assumer des responsabilités élargies à ses employés c'est le rôle d'un maire) sont du même acabit que Staline et consort

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 13/01/2026 à 12:09
citoyendelyon a écrit le 13/01/2026 à 11h01

HONTEUX.
En 2026, est-ce vraiment si compliqué de présenter des excuses ? Lorsqu’on est militant et que l’on distribue des tracts, on représente un parti ou un mouvement. En tant que responsable, on doit assumer les propos tenus par ses militants, ou alors reconnaître qu’on les cautionne.

Pensez-vous vraiment qu’un pseudo « Trump », qui accepte ou banalise ce type de comportements, puisse aider notre belle ville de Lyon ?
Votez de manière réfléchie, sans vous laisser influencer par la popularité d’une personne qui a déjà fait sa vie et qui mérite désormais un repos bien mérité.

votons d'une manière réfléchie pour une fois

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 13/01/2026 à 12:05

Les Lfistes ne méritent aucune excuses, juste du mépris .

Signaler Répondre
avatar
citoyendelyon le 13/01/2026 à 12:02
FrClaude2 a écrit le 13/01/2026 à 11h53

très juste.
Il lui a fallu le temps nécessaire d'aller prendre instructions et arguments auprès de ses mentors pour savoir quoi répondre.

Le niveau… vous me faites rire. Vous jugez une personne sans la connaître, en mettant en cause son intelligence et sa culture générale. Sur quoi vous basez-vous pour dénigrer cette candidate ?
Je respecte les opinions et les désaccords politiques, mais juger et dénigrer gratuitement une personne en insinuant un manque d’intelligence est tout simplement honteux.

Signaler Répondre
avatar
brigitte est un homme le 13/01/2026 à 12:01
le poids des mots a écrit le 13/01/2026 à 11h24

insulte Acte ou parole qui vise à outrager ou constitue un outrage.
critiquer le physique d'une personne n'est pas un outrage?

je me tate...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 13/01/2026 à 11:58
:) a écrit le 13/01/2026 à 11h00

ca montre le mépris de la caravane pour le respect des femmes

Encore faut il être respectable !

Signaler Répondre
avatar
Ma tante est mon oncle le 13/01/2026 à 11:54
le poids des mots a écrit le 13/01/2026 à 11h24

insulte Acte ou parole qui vise à outrager ou constitue un outrage.
critiquer le physique d'une personne n'est pas un outrage?

Ce qui est outrageant, c'est votre interprétation outrageante des choses, concrètement il est où l'outrage sur le physique alors qu'il parle justement qu'elle met en avant son physique plus que ses idées.....? Ce sont les idées qui sont attaquées pas le physique.

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 13/01/2026 à 11:53
Maria D a écrit le 13/01/2026 à 09h26

Pour débattre en public et s'exprimer dans la vraie vie, dans le vie réelle, il faut de l'intelligence, de la culture, de la répartie, de l'esprit.

Elle est tout simplement nulle et inculte et tout le monde le sait.
C''est pour cette raison qu'elle se rabat sur les réseaux sociaux, paradis des influenceuses sottes.

très juste.
Il lui a fallu le temps nécessaire d'aller prendre instructions et arguments auprès de ses mentors pour savoir quoi répondre.

Signaler Répondre
avatar
@ Action Réaction le 13/01/2026 à 11:43
Action Réaction a écrit le 13/01/2026 à 11h35

En l'occurrence c'est sa femme qui est tête de liste de coeur lyonnais......si chaque fois qu'un membre de la famille LFI profère des propos "limite" et que le "patron" devait s'excuser.....lol l'emploi du temps à rallonge du chef de meute.

c'est juste mais a t'on vu les Staline, Pol Pot, Castro, Khamenei, Maduro, s'excuser de quoi que ce soit ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 13/01/2026 à 11:40

Voilà son véritable caractère. Déjà, elle n'a pas à exiger d'excuses de M. Aulas, celui qui a critiqué est majeur et vacciné, ensuite, pour quoi des excuses PUBLIQUES ? Juste pour humilier un peu plus. Cette femme me fait vraiment pitié.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 13/01/2026 à 11:39
on choisit ses amis a écrit le 13/01/2026 à 11h25

quand t'as un problème avec un subalterne tu demandes le patron.

A partir du moment ou il n'a pas de fonction officielle dans la campagne, Aulas n'est donc pas son patron. C'est juste un militant débile comme un autre.

Signaler Répondre
avatar
Action Réaction le 13/01/2026 à 11:35
on choisit ses amis a écrit le 13/01/2026 à 11h25

quand t'as un problème avec un subalterne tu demandes le patron.

En l'occurrence c'est sa femme qui est tête de liste de coeur lyonnais......si chaque fois qu'un membre de la famille LFI profère des propos "limite" et que le "patron" devait s'excuser.....lol l'emploi du temps à rallonge du chef de meute.

Signaler Répondre
avatar
Pauvre député LFIste de maternelle le 13/01/2026 à 11:33

Que ne ferait elle pas pour exister….!
À ignore, purement et simplement.

Signaler Répondre
avatar
on choisit ses amis le 13/01/2026 à 11:25
Hehe a écrit le 13/01/2026 à 11h16

Il ne vous aura pas échappé que la victime ne réclame pas des excuses à la bonne personne.

quand t'as un problème avec un subalterne tu demandes le patron.

Signaler Répondre
avatar
le poids des mots le 13/01/2026 à 11:24
Aveuglement Militant a écrit le 13/01/2026 à 11h14

Des insultes ? Vous les sortez d'où ? C'est insultant d'interpréter comme vous le faites, du niveau d'un militant LFI, c'est l'idée ?

insulte Acte ou parole qui vise à outrager ou constitue un outrage.
critiquer le physique d'une personne n'est pas un outrage?

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 13/01/2026 à 11:23
chiche a écrit le 13/01/2026 à 11h06

il s'est excusé au tour de cerdat donc

Exactement, c'est à lui de s'excuser et c'est vers lui que doit se tourner la députée, pas vers Aulas.

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 13/01/2026 à 11:23

Aulas n'a rien à faire dans cet incident, si elle veut des excuses qu'elle s'adresse à la personne qui a tenu de propos déplacés à son égard.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 13/01/2026 à 11:16
inversion des roles a écrit le 13/01/2026 à 11h02

le problème du débat politique c'est une victime qui réclame des excuses à propos des insultes ou un militant dont les arguments sont les insultes?

Il ne vous aura pas échappé que la victime ne réclame pas des excuses à la bonne personne.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 13/01/2026 à 11:14
inversion des roles a écrit le 13/01/2026 à 11h02

le problème du débat politique c'est une victime qui réclame des excuses à propos des insultes ou un militant dont les arguments sont les insultes?

Des insultes ? Vous les sortez d'où ? C'est insultant d'interpréter comme vous le faites, du niveau d'un militant LFI, c'est l'idée ?

Signaler Répondre
avatar
chiche le 13/01/2026 à 11:06
Hehe a écrit le 13/01/2026 à 10h22

Quand son collègue Bilongo affirme que Dati à eu son poste grace à la promotion canapé, on ne l'a pas entendue par exemple.

il s'est excusé au tour de cerdat donc

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 13/01/2026 à 11:05
GIZMO a écrit le 13/01/2026 à 10h09

déjà ,il a plus d'expérience que toi et tes écolos .
les frelons si tu les em.. pas ,tu n'aura pas de problèmes.
déjà redonner a la ville de la verdure et pas du papier chiotte étendu.

Pourquoi moi et mes ecolos quelle rapport?
Il faudra que je dise à chaque fois que j'en ai rien à carrer des ecolos pour ne pas etre mis dans une case ici?
Je faisait cette reflexion pour Aulas, l'ex président de mon club de foot, pour qui j'ai de l'affection..
C'est bon le gremlins?
Toi me comprendre?

Signaler Répondre
avatar
inversion des roles le 13/01/2026 à 11:02
Cyrielle69 a écrit le 13/01/2026 à 10h54

Quel niveau le débat politique! Pas d'autres problèmes à Lyon? Insécurité dans les transports en commun, la dangerosité des rues pour les piétons, les commerçants dans une situation catastrophique...etc....
C'est très curieux la géométrie variable. Quand Rachida Dati est insultée par un député LFI, il n'y a pas d'excuses de LFI ou plus exactement les excuses sont pires que l'insulte; Alors STOP! Je suis écœurée!
Géométrie variable partout: A Lyon et ailleurs!

le problème du débat politique c'est une victime qui réclame des excuses à propos des insultes ou un militant dont les arguments sont les insultes?

Signaler Répondre
avatar
citoyendelyon le 13/01/2026 à 11:01

HONTEUX.
En 2026, est-ce vraiment si compliqué de présenter des excuses ? Lorsqu’on est militant et que l’on distribue des tracts, on représente un parti ou un mouvement. En tant que responsable, on doit assumer les propos tenus par ses militants, ou alors reconnaître qu’on les cautionne.

Pensez-vous vraiment qu’un pseudo « Trump », qui accepte ou banalise ce type de comportements, puisse aider notre belle ville de Lyon ?
Votez de manière réfléchie, sans vous laisser influencer par la popularité d’une personne qui a déjà fait sa vie et qui mérite désormais un repos bien mérité.

Signaler Répondre
avatar
:) le 13/01/2026 à 11:00
GLOUGLOU 1er a écrit le 13/01/2026 à 10h50

Le chien aboie la caravane passe !

ca montre le mépris de la caravane pour le respect des femmes

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 13/01/2026 à 10:54

Que les membres LFI s'excusent de toutes les insanités qu'ils profèrent à longueur de journée.
.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 13/01/2026 à 10:54

Quel niveau le débat politique! Pas d'autres problèmes à Lyon? Insécurité dans les transports en commun, la dangerosité des rues pour les piétons, les commerçants dans une situation catastrophique...etc....
C'est très curieux la géométrie variable. Quand Rachida Dati est insultée par un député LFI, il n'y a pas d'excuses de LFI ou plus exactement les excuses sont pires que l'insulte; Alors STOP! Je suis écœurée!
Géométrie variable partout: A Lyon et ailleurs!

Signaler Répondre
avatar
comme à l ecole primaire! le 13/01/2026 à 10:50
BuzzyTrash a écrit le 13/01/2026 à 09h09

Pourquoi cette militante LFI n'a pas réagit sur le moment face à la personne dont elle juge les propos sexistes ? Pour faire ce qu'elle est en train de faire ?

maitresse !maitresse!!y m a traitee de p..e!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 13/01/2026 à 10:50

Le chien aboie la caravane passe !

Signaler Répondre
avatar
l art de chier une pendule comtoise le 13/01/2026 à 10:49

avec un artefact..

Signaler Répondre
avatar
boris69 le 13/01/2026 à 10:46

LFI, la CGT exigent tout le temps que les autres se rabaissent devant eux, mais à part communiqué sur internet, X et autres car comme on a pu le constater et face d'une personne physique et sans qu'ils soient 50 pour 1, ils n'ont aucune répartie,

Signaler Répondre
avatar
Tt faux le 13/01/2026 à 10:37
Ex Précisions a écrit le 13/01/2026 à 09h57

Ses proches ne doivent pas oser lui adresser la parole à cette dame de peur qu'elle porte plainte pour une broutille...
En attendant ça doit bien faire marrer Aulas !

Je pense pas qu’il rigole

Signaler Répondre
avatar
Sans rancune le 13/01/2026 à 10:34

Je t’offre un séjour en Perse !!!
Ton ex

Signaler Répondre
avatar
euh .. quoi de 9 docteur … le 13/01/2026 à 10:31

alors vu le niveau perpétuel du nombre de bêtises qu’ils peuvent sortir .. il leur reste 2 options , se taire à jamais ou s’excuser de manière continu ..
avant de voir la brindille qu’il y a dans l’œil de ton voisin, regarde la poutre qu’il y a dans le tiens …

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 13/01/2026 à 10:22
developpe a écrit le 13/01/2026 à 10h14

les poids des sources?

Quand son collègue Bilongo affirme que Dati à eu son poste grace à la promotion canapé, on ne l'a pas entendue par exemple.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969599 le 13/01/2026 à 10:18
Rutila a écrit le 13/01/2026 à 09h55

Elle en fait trop, c’est de la gesticulation. Elle ferait mieux que l’occuper de la cause des femmes en Iran ou en Afghanistan, ou dans les quartiers.

Et des fillettes de 7 ans à qui on impose le voile...

Signaler Répondre
avatar
lisez les articles avant de commenter. le 13/01/2026 à 10:16
BuzzyTrash a écrit le 13/01/2026 à 09h09

Pourquoi cette militante LFI n'a pas réagit sur le moment face à la personne dont elle juge les propos sexistes ? Pour faire ce qu'elle est en train de faire ?

"Après une première réaction face à cette scène s'étant déroulée dimanche sur le marché de la Croix-Rousse, Anaïs Belouassa-Cherifi réplique avec un communiqué plus long ce mardi."

Signaler Répondre
avatar
developpe le 13/01/2026 à 10:14
Le poids des mots a écrit le 13/01/2026 à 09h13

Pas de réaction de Belouassa-Cherifi quand un de ses collègue LFI tient des propos "sexistes et misogynes" voire ignobles sur les femmes otages du Hamas ? Etonnant......

les poids des sources?

Signaler Répondre
avatar
C'est pas compliqué le 13/01/2026 à 10:11
BuzzyTrash a écrit le 13/01/2026 à 09h09

Pourquoi cette militante LFI n'a pas réagit sur le moment face à la personne dont elle juge les propos sexistes ? Pour faire ce qu'elle est en train de faire ?

Dans le système post soviétique mélenchoniste, toute réaction, réponse écrite, communiqué de presse doit avoir été validé selon les cas par les commissaires politiques Mélenchon, Chikirou, Hassan.............................
A noter que Delogu a été, en raison de ses compétences aigues, exclu du comité de rédaction

Signaler Répondre
avatar
GIZMO le 13/01/2026 à 10:09
C'est moi a écrit le 13/01/2026 à 09h14

JMA le pro féministe s'est installé dans un nid de frelons, je donne pas cher de sa peau, il est plus tout jeune et il a deja perdu 10 ans d'expérance de vie.

déjà ,il a plus d'expérience que toi et tes écolos .
les frelons si tu les em.. pas ,tu n'aura pas de problèmes.
déjà redonner a la ville de la verdure et pas du papier chiotte étendu.

Signaler Répondre
avatar
NEUTRE le 13/01/2026 à 10:05

si c'est pour faire communion avec les écolos menteurs Greg et Brubru ,alors pas des votes LFI ,c'est meme pas la peine de demander le vote !
on se rappel de la NUPES.

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaise du 7 le 13/01/2026 à 10:05

Pourquoi ne pas demander des excuses directement à Cédat?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/01/2026 à 09:57

Ses proches ne doivent pas oser lui adresser la parole à cette dame de peur qu'elle porte plainte pour une broutille...
En attendant ça doit bien faire marrer Aulas !

Signaler Répondre
avatar
Rutila le 13/01/2026 à 09:55

Elle en fait trop, c’est de la gesticulation. Elle ferait mieux que l’occuper de la cause des femmes en Iran ou en Afghanistan, ou dans les quartiers.

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 13/01/2026 à 09:47
Anti verts a écrit le 13/01/2026 à 09h25

Nous on exige des excuses pour toutes les ignominies que son gourou et son parti ont développé depuis 5 ans....

Et la liste est extrêmement longue !
LFI n'a plus rien à voir avec un parti politique d'opposition mais un mouvement anti français .
Monsieur Mélenchon est responsable des agressions a l'encontre de nos policiers ces dernières heures à la Guillotière . J.M

Signaler Répondre
avatar
Ahahahha le 13/01/2026 à 09:40

Bienvenue en politique JMA ! Parler de OL ne marche pas à tous les coups

Signaler Répondre
avatar
Maria D le 13/01/2026 à 09:26

Pour débattre en public et s'exprimer dans la vraie vie, dans le vie réelle, il faut de l'intelligence, de la culture, de la répartie, de l'esprit.

Elle est tout simplement nulle et inculte et tout le monde le sait.
C''est pour cette raison qu'elle se rabat sur les réseaux sociaux, paradis des influenceuses sottes.

Signaler Répondre
avatar
Le caravagio le 13/01/2026 à 09:26

Pourquoi c est simple pour être sur la scène médiatique, c est l ADM, de ce parti.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/01/2026 à 09:26
BuzzyTrash a écrit le 13/01/2026 à 09h09

Pourquoi cette militante LFI n'a pas réagit sur le moment face à la personne dont elle juge les propos sexistes ? Pour faire ce qu'elle est en train de faire ?

Vous l'avez compris, pour faire de la récupération ...

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 13/01/2026 à 09:25

Nous on exige des excuses pour toutes les ignominies que son gourou et son parti ont développé depuis 5 ans....

Signaler Répondre

