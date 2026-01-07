Municipales : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) veut que la cérémonie d'ouverture des JO 2030 se déroule à Lyon

Si le COJOP siège à Décines, l'agglomération lyonnaise devrait largement laisser les deux Savoie, les Alpes-Maritimes et les Alpes du Sud prendre la lumière dans quatre ans.

Pourtant, Anaïs Belouassa-Cherifi espère que la capitale des Gaules jouera un rôle déterminant. Puisque la candidate LFI aux élections municipales a confié à BFM-Lyon ce mardi vouloir que la cérémonie d'ouverture des JO 2030 puisse se dérouler à Lyon, "sur le site de Gerland".

"C’est la meilleure option du COJOP d’un point de vue économique et écologique. Nous en ferons un grand événement populaire accessible au plus grand nombre, grâce à la Halle Tony Garnier, au Parc de Gerland, la plaine des jeux…", a indiqué la députée insoumise lyonnaise, promettant aussi de surveiller "de près les magouilles et les conflits d’intérêts de la droite en cours sur les marchés publics de ces JO".

"Nous montrerons au monde que Lyon est une fabrique à champions, comme Gwendal Peizerat, tant dans le sport qu’en gastronomie", a-t-elle conclu.

Une promesse qui sera difficile à tenir, tant le prochain édile de Lyon n'aura aucun poids pour exiger un tel honneur de la part du COJOP.