Vols de cartes bancaires dans les supermarchés du Rhône : un mode opératoire inquiétant se répand

Depuis plusieurs semaines, des groupes de jeunes hommes et femmes, originaires d’Europe de l’Est, ciblent les personnes âgées dans les centres commerciaux du Rhône. Leur objectif : subtiliser cartes bancaires et codes secrets pour retirer de l’argent immédiatement.

Une méthode bien rodée

Le stratagème est simple et efficace. En binôme ou en groupe de quatre, les malfaiteurs opèrent aux abords des caisses. L’un d’eux repère une victime isolée et se positionne discrètement à proximité. Sous prétexte d’un appel téléphonique, il dicte en réalité le code de la carte bancaire à son complice.

Dès la sortie du magasin, la victime est suivie jusqu’au sas, où les voleurs profitent de la foule pour dérober son portefeuille. Quelques minutes plus tard, ils se rendent au distributeur le plus proche pour vider le compte bancaire.

Les conseils de Gendarmes

Face à cette recrudescence de vols, les forces de l’ordre rappellent quelques gestes simples pour limiter les risques. Il est essentiel de protéger son code PIN en masquant le clavier lors de la saisie et de rester vigilant si une présence paraît trop proche ou qu’un comportement semble suspect.

Il est également recommandé de toujours garder son sac fermé et de le positionner entre soi et son chariot afin de compliquer toute tentative de vol. Enfin, en cas de vol, il est crucial de réagir sans attendre en faisant immédiatement opposition à sa carte bancaire et en déposant plainte pour permettre aux enquêteurs d’identifier les auteurs.

Les gendarmes du Rhône incitent par ailleurs les victimes à déposer plainte afin qu'ils poursuivent leurs investigations afin d’interpeller ces groupes organisés.