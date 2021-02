Lyon : le clan bosnien envoyait les jeunes filles voler dans les transports en commun, 9 interpellations

Après de nombreuses plainte, les policiers de Lyon ont mis à jour un réseau familial, structuré et organisé, de voleurs à la tire dans les transports en commun de la capitale des Gaules.

D’après la DDSP du Rhône, "des éléments précieux" ont été récoltés au commencement de l’enquête auprès des policiers du service interrégional de sécurisation des transports en commun. Des informations transmises aux enquêteurs de la brigade de répression des cambriolages pour qu’ils réussissent à comprendre l’organisation du trafic.

Grâce à "un minutieux travail de recoupement et d’investigations techniques et physiques", les fonctionnaires ont découvert que ce réseau "pyramidal et familial mettait en premier plan des jeunes filles chargées des vols et escroqueries". Ces dernières étaient supervisées par des hommes qui organisaient les opérations des équipes sur le terrain. Les butins issus des vols étaient ensuite envoyés au "patriarche" du clan, un homme âgé de 45 ans vivant dans le Gard. Les sommes dégagées par la revente des objets étaient blanchies grâce à l'achat de bijoux ou autre voiture de grande valeur. Au total, 19 victimes du clan ont été recensées, pour un préjudice total de 34 400 euros.

Huit membres d’une même famille d’origine bosnienne ont été identifiés et localisés dans un village gardois leur servant de "base de repli". Ils étaient très mobiles sur le territoire et même à l’étranger d’après les services de police. Un neuvième protagoniste, extérieur à la famille et demeurant dans l’Hérault, est aussi poursuivi dans ce dossier, soupçonné d’être le banquier de cette organisation.

Ce lundi, ces neuf individus ont été interpellés, dans le cadre de la commission rogatoire visant des faits de vol en bande organisée, recel en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et blanchiment aggravé. Des arrestations en région lyonnaise, dans le Gard et dans l’Hérault, avec l’appui du RAID de Montpellier. Lors des perquisitions, plus de 36 000 euros ont été saisis, ainsi que des bijoux dont l’origine reste à déterminer.

Tous les membres du clan seront présentés ce jeudi à un juge d’instruction lyonnais en vue de leur mise en examen.