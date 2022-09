Lyon : grève des TCL ce vendredi pour une hausse des salaires

Une partie des salariés du réseau TCL seront en grève et sont soutenus par la CGT TCL et Ugict TCL. Leur principale revendication est l’augmentation des salaires qui serait "la seule mesure pérenne pour permettre aux salariés de vivre correctement de leur travail, aux métiers du transport de retrouver leur attractivité, et donc d’améliorer les conditions de travail et de transport pour les usagers" selon un communiqué commun des syndicats.

Toujours selon ce même communiqué, le salaire d’un conducteur TCL à l’embauche "n’a progressé que de 2,24% entre septembre 2020 et septembre 2022, tandis que sur la même période le SMIC, indexé sur l’inflation, a progressé de 9,06%". Trop peu selon eux. Malgré les délais courts, la CGT et L’Ugict CGT des TCL appellent les salariés à se déclarer comme grévistes.

Des délais supplémentaires sont donc à prévoir sur vos trajets de ce vendredi 9 septembre.