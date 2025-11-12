L'Éco de Lyon

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Mickael Blanchard (Toporder) : "La caisse enregistreuse de demain pour nos commerçants" - LyonMag

Ce mercredi, Mickael Blanchard, PDG de Toporder (https://toporder.fr/), est interrogé sur sa solution de caisse enregistreuse dopée à l'IA, sur sa croissance à 3 chiffres et son statut particulier de start-up rachetée par un géant anglais, myPOS.

