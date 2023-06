Véronique Gazan : "On perd un peu de cette mixité qui était une vraie force pour Champagne"

Elue maire de Champagne en 2020, Véronique Gazan voit sa commune comme un "trait d'union entre Lyon et les Monts d'Or".

"Beaucoup de familles viennent s'installer, le prix du foncier a explosé. On voit un embourgeoisement, on perd un peu de cette mixité qui était une vraie force pour Champagne", regrette l'édile.

Contrairement à la plupart de ses collègues de l'Ouest lyonnais, Véronique Gazan se sent plus proche des écologistes que de Laurent Wauquiez. Selon elle, les élus sont "très heureux de voir la Voie lyonnaise 4 passer par Champagne" car il est "extrêmement important de proposer une piste cyclable sécurisée pour inciter les personnes à utiliser des modes de déplacement décarbonés". Et de rappeler que sur l'artère principale de Champagne au mont d'Or, ce sont 13 000 véhicules qui passent chaque jour.

00:00 Trait d'union entre Lyon et les Monts d'Or

00:50 Gentrification

01:25 Futur de la commune

02:15 Proximité avec les écologistes

05:55 Voie Lyonnaise n°4

09:20 Réseau de pistes cyclables dans les Monts d'Or

10:19 Rejoindre les Verts en 2026 ?