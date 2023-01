Eglise vandalisée près de Lyon : le suspect interné au Vinatier

L’enquête progresse après la dégradation de l’église Saint-Louis-Roi à Champagne-au-Mont-d’Or mardi après-midi. Des cierges, des vases, des livres avaient été projetés au sol tandis que deux crucifix avaient été détruits et des vitraux de chœur abîmés.

"Un individu a été interpellé et placé en garde à vue", indiquait ce vendredi matin le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. On apprend quelques heures plus tard que le suspect a été interné à l’hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron.

Le parquet a précisé que l’homme "présentait des troubles du comportement laissant penser à une altération de son discernement", rapporte le Progrès. Une expertise psychiatrique a confirmé l’abolition de son discernement conduisant à son hospitalisation en psychiatrie. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances de ces dégradations.

A noter qu’une messe de réparation doit se tenir sur place ce vendredi en début de soirée en présence de l’archevêque de Lyon Olivier de Germay.