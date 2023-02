Trois parlementaires du Rhône à Emmanuel Macron : "Nous voulons que nos églises aient un avenir"

Ils demandent, dans une lettre ouverte au Président de la République publiée dans le Journal du Dimanche, un plan de sauvetage des églises des villages français.

Etienne Blanc et François-Noël Buffet, sénateurs LR du Rhône et Nathalie Serre, députée LR de la 8e circonscription du Rhône sont les trois parlementaires rhodaniens qui ont signé cet appel à l’aide lancé au chef de l’Etat.

Pour eux, l’église présente dans chaque village français "est l’écrin de nos plus précieux héritages. Oui, nos églises ont un passé. Mais nous voulons aussi qu’elles aient un avenir. Or cet avenir est menacé. Il l’est par les bulldozers, il l’est aussi faute de moyens, dans un silence assourdissant".

Ils précisent d’ailleurs que ces églises sont propriétés des communes dans près de 90% des cas : "C’est donc aux villages et villes de France qu’il revient d’entretenir cet immense et magnifique patrimoine", ajoutent-ils.

D’après la mission d’information sénatoriale numéro 765 sur l’état du patrimoine religieux, d’ici à 2030, "en l’absence de plan de sauvetage, entre 2 500 et 5 000 églises pourraient disparaître". Suite à ce chiffre "terrifiant", les 131 parlementaires lancent donc un "appel au sursaut, un appel à l’action" à Emmanuel Macron. "Il est temps d’agir pour préserver notre héritage plurimillénaire et lui assurer un avenir car nos églises ne sont pas de simples bâtiments : elles sont un patrimoine partagé et vivant", terminent-ils.

Des cadors de la droite française comme Eric Ciotti, président des Républicains, et François-Xavier Bellamy, sont également signataires de cette lettre ouverte.