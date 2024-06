Alliance avec le RN ? Le maire de Rillieux-la-Pape quitte les Républicains

Il y a ceux qui ont fustigé la décision de leur président et réclamé son départ, à l'instar du patron de la fédération du Rhône Jérémie Bréaud. Et ceux, moins nombreux, qui en ont profité pour claquer la porte d'un parti à la dérive électorale.

C'est le cas de Julien Smati dans le Rhône.

Le maire de Rillieux-la-Pape a estimé ne pouvoir "se résoudre à valider cette trahison" d'Eric Ciotti et a rendu sa carte des Républicains, parti qu'il "ne (reconnait) plus".

"Je continue mon engagement sans faille auprès de notre député Alexandre Vincendet, des Rilliardes et des Rilliards et de la ville de Rillieux-la-Pape", précise-t-il sur les réseaux sociaux. Le fait d'évoquer Alexandre Vincendet donne-t-il une piste sur l'avenir politique de Julien Smati ? Comme son prédecesseur, rejoindra-t-il Horizons d'Edouard Philippe ?

Contre les valeurs gaullistes de mon engagement, E Ciotti a annoncé rejoindre le RN-FN. Adhérent UMP puis LR, je ne peux me résoudre à valider cette trahison. Je quitte ce soir ce parti que je ne reconnais plus. Je continue mon engagement auprès de notre député @AlexVincendet — Julien SMATI (@JulienSMATI) June 11, 2024

Mais plus qu'un parti qu'il quitte, c'est surtout un mandat de maire que Julien Smati doit espérer conserver. Car Alexandre Vincendet est en ballotage défavorable dans la 7e circonscription du Rhône. Et il n'est pas écrit dans le marbre qu'au soir du 7 juillet prochain, il doive rendre son écharpe de député et doive alors tenter de récupérer la mairie rillarde qu'il avait cédé à Julien Smati...