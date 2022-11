Rassemblement à Lyon pour dénoncer l’inaction de l’Etat : "La justice est faible envers les violeurs d’enfants"

Devant le tribunal ce jeudi à 14h, deux associations se sont rassemblées, BeBrave France et les Abusés sexuels de l’Eglise. Elles demandent toutes deux que "justice soit faite".

Un rassemblement identique avait déjà eu lieu à Paris début octobre. Cette fois, la ville de Lyon a été choisie car "76 prêtres sont accusés de pédocriminalité ici et que la France refuse d’extrader le Père Rivoire qui vit dans le Rhône" explique le porte-parole de BeBrave France Arnaud Gallais.

"Les pédocriminels sont protégés par l’Etat"

Durant ce rassemblement, trois militants portent des tenues de magistrats pour "représenter l’indifférence et le laisser faire de la justice française". Ils portent également trois pierres tombales avec trois noms inscrits dessus. Toutes victimes d’abus sexuels dans l’Eglise, elles se sont suicidées.

"La justice est faible envers les violeurs d’enfants" déclare Yesmine Gemet, fille d’une victime d’agression. Selon elle, "la prescription profite aux agresseurs". En France, 30 ans après un viol ou une agression sexuelle, il n’est plus possible de porter plainte.

Mais Nana Couturier, présidente de l’association des Abusés sexuels de l’Eglise s’en prend surtout au gouvernement : "Les pédocriminels sont protégés par l’Etat qui se désinvestit." De plus, le christianisme a une place trop importante par rapport à d’autres religions : "Si ç’avait été dans l’islam, on aurait vite arrêté. Pourquoi, ici, l’Etat ne fait rien ?" demande-t-elle exaspérée. Bien qu’elle considère l’Eglise comme "une mafia et un réseau pédocriminel", elle espère que l’Etat va se positionner sur ce sujet.

Nana Couturier rajoute que d’autres actions, plus fortes encore, seront à venir. Mais pour l’instant, la priorité de ces associations est d’appeler un député qui puisse en parler au gouvernement pour faire avancer les choses.

A.C.