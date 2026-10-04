Run In Lyon : 36 000 coureurs dans les rues ce dimanche

Les baskets sont de sortie ce dimanche à Lyon. L’édition 2026 de Run In Lyon rassemble 36 000 coureurs, soit 3 000 de plus que l’an dernier. Quatre épreuves rythment la journée : le marathon, le semi-marathon, le 10 kilomètres et le run solidaire de 5 kilomètres.

Tous les parcours débutent au niveau du Palais de justice historique, dans le Vieux Lyon, pour une arrivée place Bellecour. Les premiers coureurs du marathon et du semi-marathon s’élancent dès 8h15. Le 10 kilomètres débute à partir de 12h05, avant le départ du run solidaire à 13h10.

De nombreuses rues fermées à la circulation

L’événement entraîne d’importantes perturbations dans le centre de Lyon. Des restrictions de circulation sont en place dès 3h du matin sur certains axes. La quasi-totalité des quais de Saône est concernée, tout comme les secteurs de Bellecour, des Terreaux et de Gerland ainsi que plusieurs ponts du centre-ville.

Les restrictions s’appliquent également aux vélos et aux trottinettes. Plusieurs parkings sont fermés ce dimanche, notamment ceux des Célestins, de Lyautey et de Saint-Georges. Terreaux et Antonin-Poncet restent accessibles uniquement en sortie, tandis que le parking Bourse fonctionne uniquement en entrée.

Pour rejoindre le départ, les participants peuvent emprunter la ligne D du métro jusqu’à Vieux Lyon - Cathédrale Saint-Jean.