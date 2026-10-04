Sports

Run In Lyon : 36 000 coureurs dans les rues ce dimanche

Suivez-nous sur Google
Run In Lyon : 36 000 coureurs dans les rues ce dimanche
Run In Lyon : 36 000 coureurs dans les rues ce dimanche

Run In Lyon investit les rues de la ville ce dimanche 4 octobre. Quelque 36 000 participants sont attendus pour les différentes épreuves, avec d’importantes restrictions de circulation dans le centre.

Les baskets sont de sortie ce dimanche à Lyon. L’édition 2026 de Run In Lyon rassemble 36 000 coureurs, soit 3 000 de plus que l’an dernier. Quatre épreuves rythment la journée : le marathon, le semi-marathon, le 10 kilomètres et le run solidaire de 5 kilomètres.

Tous les parcours débutent au niveau du Palais de justice historique, dans le Vieux Lyon, pour une arrivée place Bellecour. Les premiers coureurs du marathon et du semi-marathon s’élancent dès 8h15. Le 10 kilomètres débute à partir de 12h05, avant le départ du run solidaire à 13h10.

De nombreuses rues fermées à la circulation

L’événement entraîne d’importantes perturbations dans le centre de Lyon. Des restrictions de circulation sont en place dès 3h du matin sur certains axes. La quasi-totalité des quais de Saône est concernée, tout comme les secteurs de Bellecour, des Terreaux et de Gerland ainsi que plusieurs ponts du centre-ville.

Les restrictions s’appliquent également aux vélos et aux trottinettes. Plusieurs parkings sont fermés ce dimanche, notamment ceux des Célestins, de Lyautey et de Saint-Georges. Terreaux et Antonin-Poncet restent accessibles uniquement en sortie, tandis que le parking Bourse fonctionne uniquement en entrée.

Pour rejoindre le départ, les participants peuvent emprunter la ligne D du métro jusqu’à Vieux Lyon - Cathédrale Saint-Jean.

Tags :

Run In Lyon

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Y'a pas au Maghreb le 04/10/2026 à 09:34
Racelard a écrit le 04/10/2026 à 08h55

Les athlètes du dimanche...mdrr

Ils ont bien droit dans leurs pays et libres sans dictature.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/10/2026 à 09:23

Ils vont se prendre des feux d'artifice dans la poire ;-)
Quoique c'est le matin et début d'aprèm les décérébrés dorment encore...

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 04/10/2026 à 09:14

et des voulez en OR pour les organisateurs… encore la politique bobo subventionnée par la mairie il faut être cadre sup pour pouvoir participer… c’est la politique sociale des VERTS…

Signaler Répondre
avatar
Racelard le 04/10/2026 à 08:55

Les athlètes du dimanche...mdrr

Signaler Répondre
avatar
COURS TOUJOURS le 04/10/2026 à 08:29

L’entrave a la liberté de circulation n’existe plus ! On fini par s’habitué à tout 🤣😂

Signaler Répondre
avatar
Stakhanoviste le 04/10/2026 à 08:15

Le parc de Parilly possède la densité et tous les équipements nécessaires à ce genre de manifestations, pourquoi venir pourir le week-end des Lyonnaises et des lyonnais ?

Signaler Répondre
avatar
Zezette le 04/10/2026 à 07:42

Pourquoi courir dans un environnement pollué et pas à la campagne ?

Signaler Répondre
avatar
Le Parti de Loi et d'Ordre le 04/10/2026 à 06:33

Un autre signe de la décadence de notre ville. Combien de crevards ici qui vont nous coûter les yeux de la tête en hospitalisations superflues ?
A interdire lorsque le régime changera !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.