Run In Lyon : 36 000 coureurs dans les rues ce dimanche

Les baskets sont de sortie ce dimanche à Lyon. L’édition 2026 de Run In Lyon rassemble 36 000 coureurs, soit 3 000 de plus que l’an dernier. Quatre épreuves rythment la journée : le marathon, le semi-marathon, le 10 kilomètres et le run solidaire de 5 kilomètres.
Tous les parcours débutent au niveau du Palais de justice historique, dans le Vieux Lyon, pour une arrivée place Bellecour. Les premiers coureurs du marathon et du semi-marathon s’élancent dès 8h15. Le 10 kilomètres débute à partir de 12h05, avant le départ du run solidaire à 13h10.
De nombreuses rues fermées à la circulation
L’événement entraîne d’importantes perturbations dans le centre de Lyon. Des restrictions de circulation sont en place dès 3h du matin sur certains axes. La quasi-totalité des quais de Saône est concernée, tout comme les secteurs de Bellecour, des Terreaux et de Gerland ainsi que plusieurs ponts du centre-ville.
Les restrictions s’appliquent également aux vélos et aux trottinettes. Plusieurs parkings sont fermés ce dimanche, notamment ceux des Célestins, de Lyautey et de Saint-Georges. Terreaux et Antonin-Poncet restent accessibles uniquement en sortie, tandis que le parking Bourse fonctionne uniquement en entrée.
Pour rejoindre le départ, les participants peuvent emprunter la ligne D du métro jusqu’à Vieux Lyon - Cathédrale Saint-Jean.
Ils ont bien droit dans leurs pays et libres sans dictature.Signaler Répondre
Ils vont se prendre des feux d'artifice dans la poire ;-)Signaler Répondre
Quoique c'est le matin et début d'aprèm les décérébrés dorment encore...
et des voulez en OR pour les organisateurs… encore la politique bobo subventionnée par la mairie il faut être cadre sup pour pouvoir participer… c’est la politique sociale des VERTS…Signaler Répondre
Les athlètes du dimanche...mdrrSignaler Répondre
L’entrave a la liberté de circulation n’existe plus ! On fini par s’habitué à tout 🤣😂Signaler Répondre
Le parc de Parilly possède la densité et tous les équipements nécessaires à ce genre de manifestations, pourquoi venir pourir le week-end des Lyonnaises et des lyonnais ?Signaler Répondre
Pourquoi courir dans un environnement pollué et pas à la campagne ?Signaler Répondre
Un autre signe de la décadence de notre ville. Combien de crevards ici qui vont nous coûter les yeux de la tête en hospitalisations superflues ?Signaler Répondre
A interdire lorsque le régime changera !