Le marathon de Run in Lyon a sacré Alexis Garod chez les hommes et Anne-Sophie Chaume chez les femmes, dimanche 4 octobre, avec une arrivée place Bellecour. Les deux vainqueurs ont bouclé les 42,195 km en respectivement 2h23'44" et 2h47'48".
Chez les hommes, 42 secondes ont séparé les deux premiers. Swan Blanc a terminé deuxième en 2h24'26", devant Thomas Gerbal, troisième en 2h27'15".
Dans la course féminine, Pauline Bourrin a pris la deuxième place derrière Anne-Sophie Chaume, avec un chrono de 2h48'55".
Pour cette édition, le marathon empruntait un tracé renouvelé, sans passage dans le tunnel de la Croix-Rousse.
Depuis l’ancien Palais de Justice, dans le Vieux-Lyon, les coureurs ont parcouru les quais de Saône, le parc de la Tête d’Or, les quais du Rhône et le secteur de Gerland avant de rejoindre Bellecour.
Les résultats complets sont à retrouver ici.
Un sénateur, une vice-présidente, un adjoint, ça use, ça use !
Parmi les 36 000 participants annoncés, on retrouvait quelques élus lyonnais.
Sébastien Michel a fini le semi-marathon en 1h33'01". Dire que dimanche dernier, il devenait pensionnaire du Palais du Luxembourg… Ne lui dites pas qu'il trouve déjà un rythme de sénateur, car il terminait la même distance en 1h28'25" l'an dernier !
Comme chaque année, toujours autant de plaisir à participer au @runin_lyon dans une très belle ambiance !— Sébastien MICHEL (@michelsebastien) October 4, 2026
✅ Un semi-marathon achevé en 1h33 cette année, rendez-vous l’an prochain pic.twitter.com/OuXjLmNBBc
Habitués de la course ces dernières années, les écologistes Fabien Bagnon, Benjamin Badouard et Vincent Monot ont séché l'édition 2026. Tout comme le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz.
Vice-présidente de la Métropole de Lyon, Béatrice de Montille a terminé le 10 kilomètres en 1h25'26", tandis que le reste de sa famille s'attaquait au semi-marathon.
L'adjoint au maire du 2e arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet avait souffert l'an dernier sur le marathon bouclé en plus de 5 heures. Ce dimanche, il a terminé le semi en 2h20'54".
Enfin, le spécialiste des courses à pied et ancien candidat lyonnais de Koh-Lanta, Alban Pellegrin, s'est lui distingué sur le semi, terminé en 1h24'48".
Une mode qui s'estompera avec le temps comme le sera celle des tatoos.Signaler Répondre
A chaque époque ses modes, celle ci passera comme toutes les autres.
L'année prochaine les organisateurs pourraient faire d'une pierre deux coups en mixant marche des fiertés et runinlyon, ça pourrait être rigolo.
Ils sont vraiment decinnectés des réalités de la vie, la france est au bord du chao, et eux ils pensent a courir ! C'est bien, entraineez vous a courir ! Le déni ça n'a jamais été une bonne stratégie.Signaler Répondre
Bloquer Lyon et surtout ses transports pour ça, déjà qu'à la journée du patrimoine c'était défilé de vélos...je pense que ça privatise un peu trop le centre ville de Lyon ces derniers temps...Signaler Répondre
Combien nous coutent les gros sacs comme toi incapables de bouger?Signaler Répondre
c’est fou comment l’extrême droite est contre une course de sport dans les commentaires les sympathisant ont une telle haine contre des personnes font un marathon imagine ces même personnes aux pouvoirs avec un premier ministre fan des années 30Signaler Répondre
une course réservée aux bobos très embourgeoisés au regard des frais d’inscription… avec les encouragements et subventions de la mairie les organisateurs s’en mettent plein les poches pas vraiment une politique sociale de gauche … dans la droite ligne de la politique de Doucet et des Verts toujours loins des réalités des français qui ne sont pas tous cadres supSignaler Répondre
Bravo a tous....du fond de mon canapé, je vous envie de pouvoir bouger ainsi...profitez de la vie 🩷🩷🩷🩷🩷Signaler Répondre
C'est exactement ce que je me suis demandé ce matin ! :-)Signaler Répondre
Run in Lyon, culs d'oignons ! Les terrasses pleines de "coureurs" en revanche et là, ,je suis au moins content pour les tenanciers !Signaler Répondre
ça va les gars pas trop de courbatures aux doigts et des escarres aux fesses depuis votre canap 😁Signaler Répondre
Les bobos parasites de la République vont avoir des courbatures demain matin au bureau.Signaler Répondre
Ca changera des gros c...s de la semaineSignaler Répondre
Ils ont bien droit dans leurs pays et libres sans dictature.Signaler Répondre
Ils vont se prendre des feux d'artifice dans la poire ;-)Signaler Répondre
Quoique c'est le matin et début d'aprèm les décérébrés dorment encore...
et des voulez en OR pour les organisateurs… encore la politique bobo subventionnée par la mairie il faut être cadre sup pour pouvoir participer… c’est la politique sociale des VERTS…Signaler Répondre
Les athlètes du dimanche...mdrrSignaler Répondre
L’entrave a la liberté de circulation n’existe plus ! On fini par s’habitué à tout 🤣😂Signaler Répondre
Le parc de Parilly possède la densité et tous les équipements nécessaires à ce genre de manifestations, pourquoi venir pourir le week-end des Lyonnaises et des lyonnais ?Signaler Répondre
Pourquoi courir dans un environnement pollué et pas à la campagne ?Signaler Répondre
Un autre signe de la décadence de notre ville. Combien de crevards ici qui vont nous coûter les yeux de la tête en hospitalisations superflues ?Signaler Répondre
A interdire lorsque le régime changera !