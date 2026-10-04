Le marathon de Run in Lyon a sacré Alexis Garod chez les hommes et Anne-Sophie Chaume chez les femmes, dimanche 4 octobre, avec une arrivée place Bellecour. Les deux vainqueurs ont bouclé les 42,195 km en respectivement 2h23'44" et 2h47'48".

Chez les hommes, 42 secondes ont séparé les deux premiers. Swan Blanc a terminé deuxième en 2h24'26", devant Thomas Gerbal, troisième en 2h27'15".

Dans la course féminine, Pauline Bourrin a pris la deuxième place derrière Anne-Sophie Chaume, avec un chrono de 2h48'55".

Pour cette édition, le marathon empruntait un tracé renouvelé, sans passage dans le tunnel de la Croix-Rousse.

Depuis l’ancien Palais de Justice, dans le Vieux-Lyon, les coureurs ont parcouru les quais de Saône, le parc de la Tête d’Or, les quais du Rhône et le secteur de Gerland avant de rejoindre Bellecour.

Les résultats complets sont à retrouver ici.

Un sénateur, une vice-présidente, un adjoint, ça use, ça use !

Parmi les 36 000 participants annoncés, on retrouvait quelques élus lyonnais.

Sébastien Michel a fini le semi-marathon en 1h33'01". Dire que dimanche dernier, il devenait pensionnaire du Palais du Luxembourg… Ne lui dites pas qu'il trouve déjà un rythme de sénateur, car il terminait la même distance en 1h28'25" l'an dernier !

Comme chaque année, toujours autant de plaisir à participer au @runin_lyon dans une très belle ambiance !



✅ Un semi-marathon achevé en 1h33 cette année, rendez-vous l’an prochain pic.twitter.com/OuXjLmNBBc — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) October 4, 2026

Habitués de la course ces dernières années, les écologistes Fabien Bagnon, Benjamin Badouard et Vincent Monot ont séché l'édition 2026. Tout comme le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz.

Vice-présidente de la Métropole de Lyon, Béatrice de Montille a terminé le 10 kilomètres en 1h25'26", tandis que le reste de sa famille s'attaquait au semi-marathon.

L'adjoint au maire du 2e arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet avait souffert l'an dernier sur le marathon bouclé en plus de 5 heures. Ce dimanche, il a terminé le semi en 2h20'54".

Enfin, le spécialiste des courses à pied et ancien candidat lyonnais de Koh-Lanta, Alban Pellegrin, s'est lui distingué sur le semi, terminé en 1h24'48".