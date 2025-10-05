Run in Lyon 2025 : les grands vainqueurs, vos chronos, ceux des personnalités

L'algérien Mustapha Salmi a remporté le marathon (02:23:24), 32 ans après la victoire de son père Mohamed Salmi en 1993. Il termine devant les français Philippe Couvat (02:25:03) et Léo Goudeau (02:28:34).

Chez les femmes, la lyonnaise Jeanne Garreau a terminé le marathon (02:43:32) devant Audrey Passot (02:50:29) et Léa Boyer (02:56:57).

Podium français pour le semi-marathon, avec Julien Rabaca arrivé en tête (01:04:34) devant Baptiste Jard (01:04:54) et Anatole Berthou (01:05:03). Héloïse L'aigle termine première chez les femmes (01:12:24), en pulvérisant le précédent record de près de 3 minutes.

Du côté des personnalités, l'influenceur runner lyonnais Yoann Stuck s'est attaqué au marathon, qu'il a terminé en 03:01:56.

Chez les élus, Sébastien Michel, maire d'Ecully, a terminé le marathon en 03:28:35, soit un peu plus d'une heure après Mustapha Salmi. L'élu LR avait choisi le semi-marathon l'an passé.

Toujours présent sur le #Runinlyon avec cette année un marathon bouclé en 3h28 !

Bravo à tous les bénévoles qui font chaque année de cette course un grand succès. Maintenant place au repos 😅 pic.twitter.com/im6VBnIvDp — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) October 5, 2025

Les résultats en détails du Run in Lyon 2025 sont à consulter ici

