Sports

Run in Lyon 2025 : les grands vainqueurs, vos chronos, ceux des personnalités

Run in Lyon 2025 : les grands vainqueurs, vos chronos, ceux des personnalités
Run in Lyon 2025 : les grands vainqueurs, vos chronos, ceux des personnalités - DR ASO

Ce dimanche matin, il n'a pas plu pour accompagner les milliers de coureurs qui se sont élancés pour les différentes épreuves du Run in Lyon 2025.

L'algérien Mustapha Salmi a remporté le marathon (02:23:24), 32 ans après la victoire de son père Mohamed Salmi en 1993. Il termine devant les français Philippe Couvat (02:25:03) et Léo Goudeau (02:28:34).

Chez les femmes, la lyonnaise Jeanne Garreau a terminé le marathon (02:43:32) devant Audrey Passot (02:50:29) et Léa Boyer (02:56:57).

Podium français pour le semi-marathon, avec Julien Rabaca arrivé en tête (01:04:34) devant Baptiste Jard (01:04:54) et Anatole Berthou (01:05:03). Héloïse L'aigle termine première chez les femmes (01:12:24), en pulvérisant le précédent record de près de 3 minutes.

Du côté des personnalités, l'influenceur runner lyonnais Yoann Stuck s'est attaqué au marathon, qu'il a terminé en 03:01:56.

Chez les élus, Sébastien Michel, maire d'Ecully, a terminé le marathon en 03:28:35, soit un peu plus d'une heure après Mustapha Salmi. L'élu LR avait choisi le semi-marathon l'an passé.

Les résultats en détails du Run in Lyon 2025 sont à consulter ici

Plus d'informations à venir...

Tags :

Run In Lyon

Run in Lyon 2025

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.