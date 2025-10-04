Run in Lyon de retour pour une nouvelle édition pleine à craquer

Ils seront nombreux… et même très nombreux à prendre le départ sur l’une des différentes courses du très attendu Run in Lyon. Ce sont en effet près de 33 000 personnes qui sont attendues sur les différentes épreuves de l’évènement mettant à l’honneur la course à pied. Pour plus de 60% des inscrits, il s'agit d'ailleurs de leur première participation au Run in Lyon.

Les courses (10 km, semi-marathon et marathon) sont complètes depuis cet été et devraient par la même occasion attirer de nombreux supporters dans les rues de Lyon. Comme chaque année, des passages sont en effet prévus sur les quais de Saône, les berges du Rhône, le parc de la Tête d’Or (pour les marathoniens) ou encore la place des Terreaux. Les départs seront donnés à partir de 8h ce dimanche pour une arrivée, comme c’est la tradition, sur la place Bellecour tout au long de la matinée.

A noter également un run solidaire de 5 km tout comme la Marathoon’s et ses courses pour les enfants âgés de 5 à 12 ans se déroulant le samedi après-midi. Un village sur la place Bellecour avec de nombreux stands et des animations est également présent jusqu’à 18h ce samedi.