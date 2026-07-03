Villefranche-sur-Saône : un chauffard arrêté après une course-poursuite, deux policiers légèrement blessés

Une spectaculaire intervention policière s’est déroulée mercredi en fin d’après-midi dans les rues de Villefranche-sur-Saône.

Vers 18h, un conducteur refusant de s’arrêter a déclenché une course-poursuite impliquant les forces de police nationales et municipales.

Selon les premiers éléments, le suspect, un homme de 29 ans originaire des Alpes-Maritimes, circulait à bord d’une voiture déclarée volée. Repéré par les forces de l’ordre, il a refusé de se soumettre aux contrôles et a pris la fuite.

La cavale dangereuse a pris fin lorsque le chauffard a perdu la maîtrise de son véhicule avant de percuter un aménagement de voirie.

Il a alors tenté de s’échapper à pied mais a été rapidement rattrapé par les policiers de la BAC.

Lors de son interpellation, l’homme se serait violemment débattu, blessant deux fonctionnaires de police. Chacun s’est vu prescrire une journée d’ITT.

Le suspect a été placé en garde à vue. Il devra répondre de plusieurs infractions, parmi lesquelles le refus d’obtempérer, la conduite sans permis, la conduite sous l’emprise de stupéfiants, le recel d’un véhicule volé, la rébellion ainsi que les violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique devant le tribunal caladois.