Faits Divers

Une adolescente de 15 ans portée disparue après avoir quitté son établissement de Trévoux

Une adolescente de 15 ans portée disparue après avoir quitté son établissement de Trévoux
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Une jeune fille de 15 ans est activement recherchée depuis jeudi après avoir quitté son établissement à Trévoux. La gendarmerie lance un appel à témoins.

Un appel à témoins a été lancé après la disparition jugée inquiétante d’une adolescente de 15 ans. La jeune Emma n’a plus donné signe de vie depuis jeudi 30 avril, après avoir quitté son établissement scolaire à Trévoux.

Placée dans un foyer à Saint-Julien, elle avait quitté l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) où elle suivait ses cours. Avant de disparaître, elle avait informé sa mère de son intention de passer la nuit chez un ami, évoquant une journée difficile.

Depuis, son téléphone est éteint et sa géolocalisation désactivée. Elle reste introuvable.

La brigade territoriale autonome de Villefranche-sur-Saône est en charge des recherches. L’adolescente mesure environ 1,44 mètre, de corpulence moyenne, avec des cheveux châtains longs. Elle porte des lunettes en raison d’un léger strabisme ainsi qu’un appareil dentaire.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un jean bleu, d’un tee-shirt blanc, d’un gilet rose et portait un sac à dos.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône au 04 74 65 26 00.

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