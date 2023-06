Saint-Priest : un policier blessé en stoppant un rodéo à motocross, les agents pris à partie par une vingtaine d’individus

Selon nos informations, un rodéo d’individus montés sur des motocross a été signalé vers 20h30 au niveau de la rue Garibaldi. Des motards de la police municipale ont été immédiatement envoyés dans le secteur. Une fois sur zone, les fonctionnaires ont vu deux individus prendre immédiatement la fuite sur leurs deux-roues.

L’un aurait réussi à fausser compagnie aux forces de l’ordre pendant que le second abandonnait sa machine en pleine rue. Mais un autre homme, déterminé à garder le motocross, a alors repris le guidon pour se lancer dans une course-poursuite. A ce moment, les policiers ont fait face à une vingtaine de personnes prêtes à en découdre pour faire fuir les agents. Des projectiles ont également été lancés en direction de ces derniers.

Après une "chasse" à travers plusieurs rues de la commune, le suspect a percuté l’un des motards de la police municipale avant de chuter au sol. Il a essayé d’échapper à l’interpellation en prenant la fuite à pied, avant d’être rattrapé et immobilisé. Il a ensuite été transporté au commissariat où les sapeurs-pompiers sont venus l’ausculter. Ce mineur, déjà connu de la justice, souffrait de dermabrasions selon une source proche du dossier. Son deux-roues a été placé en fourrière par les autorités.

Le policier, accroché par le mis en cause, a été blessé. Il aurait été touché à la main et au tibia, avec à la clé des points de suture. On ne connait pas encore le nombre d’ITT accordés.

Les investigations se poursuivent, notamment pour tenter de retrouver le second fuyard.

J.D.