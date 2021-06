Un radar tourelle installé sur le périphérique à Lyon

Un radar tourelle a pris place ce mardi sur le périphérique Laurent-Bonnevay, juste avant la bifurcation avec l'A43 en direction de Paris.

Contactés, les services de la Préfecture du Rhône n'ont pas encore communiqué sur le sujet. On ne sait donc pas encore si ce nouveau radar est entré en service ou s'il est en phase de test. On ne sait pas non plus quels types d'infractions l'appareil sera capable de relever.

Les radars tourelles peuvent flasher les excès de vitesse dans les deux sens de circulation. A terme, ils pourraient également sanctionner le non-respect des distances de sécurité, le non-port de la ceinture de sécurité ou encore l'usage du téléphone au volant.