Pollution aux particules fines : la préfecture déclenche une alerte dans le Rhône et la Métropole de Lyon

La préfecture du Rhône a annoncé ce samedi en début de soirée l’activation du niveau information-recommandation en raison d’"un épisode de pollution de type combustion, polluant PM10" en cours depuis le 18 janvier 2026 dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Cette décision concerne l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Dans son communiqué, la préfecture précise qu’"aucune mesure n’est contraignante à ce stade", tout en appelant la population à adopter des comportements adaptés afin de limiter l’exposition aux particules fines et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Sur le plan sanitaire, les autorités recommandent aux personnes vulnérables de "limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur." Pour le reste de la population, il est indiqué qu’"il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation." En cas de symptômes ou d’inquiétude, la préfecture invite à "prendre conseil auprès de votre pharmacien."
Des recommandations comportementales sont également rappelées. Il est ainsi demandé d’"arrêter d’utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installées avant 2000) et les groupes électrogènes, de maîtriser la température de son logement (chauffer sans excéder 19°C)" et de privilégier "les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, co-voiturage." Le communiqué évoque aussi la nécessité d’"abaisser sa vitesse de circulation et éviter la conduite agressive."
La préfecture rappelle par ailleurs plusieurs interdictions en vigueur. "Il est interdit de brûler ses déchets verts, l’utilisation de cheminée 'à foyer ouvert' est interdite dans la Métropole de Lyon et les véhicules classés Crit’air 5, 4 et 3 ou non-classés sont interdits au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.'
Des consignes spécifiques sont adressées aux collectivités, aux agriculteurs et aux industriels, avec notamment la promotion de techniques limitant l’envol de poussières, le report de certaines activités émettrices de polluants ou encore la suspension des opérations de brûlage à l’air libre.
