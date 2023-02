Pollution à Lyon : toujours pas d'amélioration, les Crit'Air 3 resteront exclues mercredi

Compte tenu de la persistance de cet épisode, la préfète du Rhône a décidé de prolonger les mesures d'urgence.

Ce mercredi, ce seront à nouveau et uniquement les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 qui auront le droit de rouler dans le périmètre de la Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon.

Pour rappel, des dérogations existent pour les véhicules transportant au moins trois personnes, ainsi que les taxis ou véhicules d'intérêt général prioritaires. Attention, les contrôles routiers s'intensifient pour vérifier que ces consignes sont bien respectées.

Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

Les secteurs agricoles et industriels ont également des consignes strictes, comme l'arrêt des unités de production émettrices de particules fines ou l'interdiction de l'épandage de fertilisants minéraux et organiques sans aucun procédé d'enfouissement.

Sur les chantiers, les travaux générateurs de poussières sont reportés à la fin de l'épisode de pollution.

Enfin, la préfecture recommande aux personnes vulnérables et sensibles d'éviter les activités physiques intenses, de reporter les activités qui demandent le plus d’effort, de s’éloigner des grands axes routiers aux périodes de pointe et de demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.