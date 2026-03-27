A trois jours du début des travaux, la Métropole de Lyon suspend le Projet Rive droite

Officiellement élue présidente de la Métropole de Lyon ce jeudi, Véronique Sarselli a orchestré ce vendredi sa première réunion de travail, prenant connaissant "du lancement imminent de travaux d’ampleur concernant le projet Rive droite à Lyon".

Celle qui a succédé à l’écologiste Bruno Bernard a pris, dans la foulée, la décision de suspendre ces travaux le temps d’une concertation.

Le chantier concerne un linéaire de 2,5 kilomètres, situé entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. "Ces travaux auront de lourdes conséquences sur la circulation pendant plusieurs semaines, impactant significativement le quotidien des habitants de la Métropole", note la nouvelle présidente.

Dans un communiqué, Véronique Sarselli a rappelé que "la concertation avec les maires constitue un principe central de l’action métropolitaine" : "À ce titre, elle souhaite engager un échange préalable avec le Maire de Lyon, Grégory Doucet, afin d’examiner les modalités et les implications de ce projet".

Cette décision vise à "garantir une coordination étroite entre les acteurs publics concernés et à assurer une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants du territoire", conclut le communiqué.