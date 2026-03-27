A trois jours du début des travaux, la Métropole de Lyon suspend le Projet Rive droite

Officiellement élue présidente de la Métropole de Lyon ce jeudi, Véronique Sarselli a orchestré ce vendredi sa première réunion de travail, prenant connaissant "du lancement imminent de travaux d’ampleur concernant le projet Rive droite à Lyon".
Celle qui a succédé à l’écologiste Bruno Bernard a pris, dans la foulée, la décision de suspendre ces travaux le temps d’une concertation.
Le chantier concerne un linéaire de 2,5 kilomètres, situé entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. "Ces travaux auront de lourdes conséquences sur la circulation pendant plusieurs semaines, impactant significativement le quotidien des habitants de la Métropole", note la nouvelle présidente.
Dans un communiqué, Véronique Sarselli a rappelé que "la concertation avec les maires constitue un principe central de l’action métropolitaine" : "À ce titre, elle souhaite engager un échange préalable avec le Maire de Lyon, Grégory Doucet, afin d’examiner les modalités et les implications de ce projet".
Cette décision vise à "garantir une coordination étroite entre les acteurs publics concernés et à assurer une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants du territoire", conclut le communiqué.
tres bonne nouvelle merci madame la presidente. comment peut on mettre en place un projet sans concertation et sans etude d'impact (article R122-4 a R122-5 du code de l'environnement)Signaler Répondre
Petit problème de droite et de gauche, non?Signaler Répondre
Quelle idiotie !!! Nous les lyonnais en avons déjà marre des gens de l'ouest qui imposent leurs dictatures dignes des pires heures de notre histoire. Ce projet est vital pour rafraichir la ville qui suffoque en été. Les bagnolards de droite continuent de faire fuir les lyonnais du centre. Et après ils osent se plaindre de la crise du logement et de la baisse de fréquentation des commerces alors qu'ils rendent la vie invivables aux vrais lyonnais. à bas les soit disant grands lyonnais qui ne rêvent que de pourrir la vie aux habitants du centre !!! Ils nous faut ce projet !!Signaler Répondre
...qui était un projet de G Collomb, on ne peut que considérer que cette rive gauche est à refaire ! On a un des lieux les plus moches de lyon, qui défigure l'hotel dieu et toute la bordure de notre belle villeSignaler Répondre
Vous êtes écolo ? Qu'est ce qui vous empêche de traverser l'un de ces ponts pour retrouver la verdure de l'autre côté ? Maintenant, il vous reste aussi la campagne, c'est ce que faisaient les gens autrefois, ils y allaient pour profiter de la verdure. Et à vélo, ça vous fera du bien.Signaler Répondre
Et surtout une réelle ceinture verte en périphérie!Signaler Répondre
Qu'on arrête de bétonner pour créer des multitudes de zones d activités! Gardons la foret..
Et ce n'est pas un écolo qui ecrit :)
Ce projet et fait de terre d'acier et de béton ...pour remplacer de l eau .Signaler Répondre
Il fera logiquement plus frais sur la promenade mais cela ne rafraichira pas Lyon.
Il faut arreter de mentir aux Lyonnais en racontant que 30 arbres plantés vont climatiser la ville...
Allez vivre a la campagne, dans le Cantal, la haute loire vous y trouverez du frais, des bois et pas trop de béton !Signaler Répondre
Et vous pourrez vous promener en slip si ça vous chante et faire des calinous aux arbres
Excellente nouvelle. Au moment même où Doucet est réélu maire il va découvrir la tutelle de la métropole. Finis les petits arrangements entre copains écolos avec BernardSignaler Répondre
Bravo Mme Sarselli pour cette première mesure d'urgence face à l'incurie de nos écolos!Signaler Répondre
Enfin l'on peut barrer la route à ces projets décroissants et inutiles et leur substituer de vraies avancées pour tous les Lyonnais!
Le chemin est tracé, il faut vite museler cette municipalité indigne avec son alliance de la honte LFI!
🙏🏼Sainte Véronique de Sainte-Foy, nous voilà exaucés !!!Signaler Répondre
Bravo !Signaler Répondre
Et merci
J'espère que ce projet indispensable ne sera pas abandonné : les Lyonnais ont désespérément besoin de respirer avec ces canicules quasi systématiques chaque année. Il faut reboiser, il faut du vert à la place du béton sinon Lyon restera une fournaise et ses habitants s'en détournerontSignaler Répondre