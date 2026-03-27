"Un gaspillage irresponsable" : les écologistes regrettent l'arrêt du projet Rive Droite à Lyon

À peine installée à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli essuie déjà ses premières critiques. Sa décision de suspendre le projet de Rive droite du Rhône, annoncée ce vendredi 27 mars, dès le lendemain de son élection, provoque une réaction immédiate du groupe écologiste.

Dans un communiqué, les élus écologistes parlent d’un "premier recul" et s’inquiètent d’un signal politique envoyé dès le début du mandat.

Selon eux, ce chantier, soutenu par le maire réélu de Lyon Grégory Doucet, aurait pu être lancé tout en poursuivant la concertation sur les aménagements futurs. "Ce recul majeur […] est un signal inquiétant et négatif pour la ville et la métropole", estiment les co-présidents Benjamin Badouard et Vinciane Brunel.

Au-delà du choix politique, les écologistes alertent sur le coût de cette suspension. Ils évoquent des pénalités financières de plus d’un million d’euros que la Métropole pourrait devoir verser à RTE, en charge du projet de réseau électrique. "Un gaspillage irresponsable", dénoncent-ils, dans un contexte budgétaire déjà contraint.

Ils oublient toutefois de préciser qu'en conviant RTE à débuter des travaux dès le 30 mars, quelques jours après le second tour, ils liaient les mains d'un nouvel exécutif avec cette épée de Damoclès d'un million d'euros au-dessus de la tête.

Autre inquiétude soulevée : le calendrier. Selon le groupe écologiste, ce report pourrait repousser le projet de plusieurs années, voire conduire à son abandon pur et simple.

Ils estiment qu’il était possible de maintenir les travaux techniques tout en discutant des aménagements à venir.

Les élus verts pointent une décision prise "contre l’avis du maire de Lyon" et redoutent un mandat marqué par "un risque d’immobilisme".