"Un gaspillage irresponsable" : les écologistes regrettent l'arrêt du projet Rive Droite à Lyon

À peine installée à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli essuie déjà ses premières critiques. Sa décision de suspendre le projet de Rive droite du Rhône, annoncée ce vendredi 27 mars, dès le lendemain de son élection, provoque une réaction immédiate du groupe écologiste.
Dans un communiqué, les élus écologistes parlent d’un "premier recul" et s’inquiètent d’un signal politique envoyé dès le début du mandat.
Selon eux, ce chantier, soutenu par le maire réélu de Lyon Grégory Doucet, aurait pu être lancé tout en poursuivant la concertation sur les aménagements futurs. "Ce recul majeur […] est un signal inquiétant et négatif pour la ville et la métropole", estiment les co-présidents Benjamin Badouard et Vinciane Brunel.
Au-delà du choix politique, les écologistes alertent sur le coût de cette suspension. Ils évoquent des pénalités financières de plus d’un million d’euros que la Métropole pourrait devoir verser à RTE, en charge du projet de réseau électrique. "Un gaspillage irresponsable", dénoncent-ils, dans un contexte budgétaire déjà contraint.
Ils oublient toutefois de préciser qu'en conviant RTE à débuter des travaux dès le 30 mars, quelques jours après le second tour, ils liaient les mains d'un nouvel exécutif avec cette épée de Damoclès d'un million d'euros au-dessus de la tête.
Autre inquiétude soulevée : le calendrier. Selon le groupe écologiste, ce report pourrait repousser le projet de plusieurs années, voire conduire à son abandon pur et simple.
Ils estiment qu’il était possible de maintenir les travaux techniques tout en discutant des aménagements à venir.
Les élus verts pointent une décision prise "contre l’avis du maire de Lyon" et redoutent un mandat marqué par "un risque d’immobilisme".
Au contraire il vaut mieux arrêter les frais maintenant ;-)Signaler Répondre
Sarselli remet sur le métier un ouvrage (pas consensuel du tout) de plusieurs dizaines de millions engagé de manière irresponsable par Bruno Bernard juste avant les élections... et c'est elle qui dilapide l'argent ?Signaler Répondre
L arrêt par D Voynet du doublement des pistes de Roissy qui a coûté des millions, pour re démarrer ensuite, Benjamin et Vinciane..ça vous parle ?Signaler Répondre
Bravo sarselliSignaler Répondre
Continue à dilapider l'argent des contribuables
Félicitations
« Ils oublient toutefois de préciser qu'en conviant RTE à débuter des travaux dès le 30 mars, quelques jours après le second tour, ils liaient les mains d'un nouvel exécutif avec cette épée de Damoclès d'un million d'euros au-dessus de la tête. »Signaler Répondre
Donc 1. Ce sont des manipulateurs et 2. Ça les dérange pas de jouer avec un million de nos impôts pour faire leur chantage !!
Cela dit, à la place de Mme Sarselli, la première chose que j’aurais faite, c’est de démonter l’horreur de la place Bellecour qui nous déjà coûté plus d’un million et qu’il va falloir entretenir 😒
Bravo Mme Sarcelli et MERCISignaler Répondre
Tiens, les écolos se préoccupent des finances maintenant !Signaler Répondre
Tout a fait d'accord,c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en plus des horreurs de Bellecour ,n'oublions pas les vespasiennes mobiles, et autres idiotiesSignaler Répondre
Ils ont eu le monopole jusqu à maintenant.Signaler Répondre
Voilà un bon retour de baton pour eux
Doucet se comporte comme s'il était dans l'opposition. Qu'il s'occupe des compétences municipales plutôt que de s'occuper des affaires de la métropole !!!Signaler Répondre
1 million et quelques... c'est toujours moins que l'étendage à serpillières de BellecourSignaler Répondre
HeureusementSignaler Répondre
Les projets des 6 dernieres années ont été dépensiers
Granit ( de Chine ) de partout, bordures hautes, basses , rondes , marquage au sol en couleur des voies lyonnaises , détails " de dentelle" pour ne pas durer car percutés des le 1er jour par les camions ( y compris par les camions de la propreté )
Porter un autre regard permettra d économiser à coup sur...
ET au passage de concerter et faire la part des choses :
Améliorer on peut
Asphyxier avec des millions d euros, on peut éviter
Les ecolos parlent aussi de gaspillage pour l'A69 où ils veulent tout stoper alors que 75% de l'autoroute est créée ?Signaler Répondre
C'est sur son territoire, il peut payer.Signaler Répondre
Les cabinets d'études idiotes ont fait fortune avec les clownsSignaler Répondre
Quel étude avec l'étendage
B Babouard plus apte à bloquer tout le monde durant 6 ans.Signaler Répondre
Laissons le pleurnicher,
Quelle joie !!!!
Et l'ombriere à 1.600.000 euros une belle cochonnerie c'est pas du gaspillage,bande de dépensiers incultes.et les assistants qui foutent rien à part nous emmerder la vie et se sucrer au passage A quand le rapport de la cour des comptes.Signaler Répondre
Monsieur Badouard, combien ce projet aurait couté à la ville donc aux citoyens ? Pour quels résultat ? Asphyxier encore plus un secteur qui l’est déjà beaucoup trop donc aggraver la pollution et le temps passé dans les bouchons pour ceux qui DOIVENT traverser Lyon ( précision pour les plus bornés des ecolos) ?Signaler Répondre
Et votre argument sur la concertation, ce n’est que de la foutaise. Pendant 6 ans Doucet est passé en force avec l’appui de Bernard sur pleins de projets extravagants dont la daube installée place Bellecour et qu’on va payer longtemps....
Alors votre idée de la concertation, on s’en contre fou....
La métropole est à droite et c’est une bonne chose...
Les écolos traitant la métropole d irresponsable.....alors que c'est eux qui ont forcé le marché......Signaler Répondre
Ils ne doutent de rien, les enfants gâtés ...
Si je comprend bien, si on est pas d'accord avec eux on est irresponsable , c'est tout a fait représentatif de ce monde ! et le reproche '"un mandat d'immobilisme" une aubaine, c'est exactement cela que nous attendons pour Lyon, l’arrêt des lubies islamo-écologiques !Signaler Répondre
Le jour de gloire de la réélection de Grégory Doucet est arrivé.Signaler Répondre
Enfin… tu parles d’un jour de gloire, quand Véronique Sarselli lui prouve, alors même que son écharpe vient à peine de lui être remise, qu’un de ses projets phares — au nom du bien public et de l’intelligence, bien sûr — est déjà suspendu… avant, sans doute, d’être définitivement arrêté prochainement.
Eh oui Greg, désolé, mais la patronne, c’est Véro maintenant.
Et puis c’est bien gentil, de la part des écologistes, de parler aujourd’hui de gaspillage irresponsable, alors que pendant six ans, nous avons subi un gaspillage irresponsable et déraisonné, au profit d’un seul électorat, et non du plus grand nombre.
Et ces pastèques n'auront aucun regret pour tout ce qu'ils ont déjà fait subir aux habitants de la Métropole...Signaler Répondre
Et les 56 millions déjà dépensés pour TEOL ?Signaler Répondre
Ça leur fait drôle de goûter à leur propre médecine.Signaler Répondre
Dogmatisme match retour ?Signaler Répondre
et l abandon du métro par kes zecolos après le financement des études.....Signaler Répondre