Lyon : une parade ce vendredi pour inciter les cyclistes à porter le casque

Une parade, intitulée #SeLaRoulerDouce, est organisée ce vendredi par l'association Prévention Routière et l'assureur Wakam dans trois villes de France. A Lyon, la parade partira à 10 heures puis 15 heures du quai Sarrail, au niveau du Pont Lafayette.

"Selon l’Observatoire national interministériel de sécurité routière, en 2019, 4 693 cyclistes et 564 usagers d’engins de déplacements personnels motorisés ont été victimes de la route. 21% des cyclistes et 38% des utilisateurs d’EDPM accidentés circulaient de nuit au moment de l’accident", expliquent l'association et l'assureur dans un communiqué.

De plus, des distributions de goodies seront également effectuées à 12h30 et 15h30.