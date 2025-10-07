Emploi : plus de 270 postes proposés à Confluence et Part-Dieu à Lyon cette semaine

C'est un vaste job dating organisé par Unibail-Rodamco-Westfield en partenariat avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, France Travail, Cap Emploi et les Missions Locales.

Au total, près de 270 postes seront proposés dans une large variété de secteurs : vente, restauration, sécurité, accueil, animation ou encore services.

L’objectif de cette opération nationale est clair : faciliter les rencontres directes entre candidats et enseignes implantées dans les centres commerciaux lyonnais.

À Westfield La Part-Dieu, environ 200 postes seront ouverts au sein d’une vingtaine d’enseignes emblématiques telles que Apple, Primark, Galeries Lafayette, Carrefour, Maisons du Monde, McDonald’s ou encore Keolis. Côté Confluence, une dizaine d’enseignes, parmi lesquelles Hippopotamus, Normal, Voisin ou encore Prestige Sécurité, proposeront près de 70 postes.

Les candidats pourront s’inscrire sur place le jour même (à partir de 9h le matin et 13h l’après-midi) et devront se munir de leur CV. Des sessions de coaching seront également organisées en amont pour aider les participants à préparer leurs entretiens, valoriser leurs compétences et mieux comprendre les opportunités offertes dans ces deux pôles commerciaux.

En 2024, ces journées avaient déjà rencontré un franc succès : plus de 570 entretiens avaient été menés à La Part-Dieu et 224 à Confluence, aboutissant à de nombreux recrutements.

Les horaires :

Mardi de 10h à 17h au centre commercial de la Part-Dieu (place centrale, niveau 0)

Jeudi de 10h à 17h au pôle de commerces et de loisirs Confluence (place centrale, niveau 0)