Lyon : les centres commerciaux et notamment la Part-Dieu pris d’assaut ce samedi ?

Dernier jour d’ouverture du centre commercial de la Part-Dieu avant le confinement qui vient de prendre fin, des milliers de Lyonnais s’étaient rués dans le temple de la consommation du 3e arrondissement, créant des files d’attente presque jamais vues sur place.

Ce samedi 22 mai, premier samedi depuis la réouverture des centres commerciaux lors de la première étape de déconfinement imaginée par le gouvernement, on pourrait bien assister au même spectacle. Puisque les Lyonnais ont pris d’assaut les terrasses, même sous la pluie, on peut imaginer que ce sera également le cas pour les emplettes dans les nombreux commerces concentrés au mètre carré de la Part-Dieu, de Confluence, de The Village ou du Carré de Soie.

"Nous vous assurons d’excellentes conditions sanitaires en permanence dans notre centre, notamment grâce à la surveillance active de la qualité de l’air, qui sera strictement régulée et maintenue à un niveau encore bien plus exigeant que la règlementation en vigueur", promet notamment la direction du centre commercial de la Part-Dieu.

La préfecture du Rhône, plutôt compréhensive depuis mercredi sur le respect assez laxiste des gestes barrières à travers la capitale des Gaules, devrait tout de même garder un oeil sur la situation attendue ce samedi.