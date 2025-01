Lyon : un nouveau tronçon de la Voie Lyonnaise n°7 inauguré

La Métropole de Lyon inaugurait ce mercredi 15 janvier, en présence du maire de Lyon Gregory Doucet, une nouvelle section de la Voie Lyonnaise n°7 (VL7). Ce tronçon, offrant une infrastructure aménagée pour les cyclistes,relie le 7e arrondissement de Lyon à Saint-Fons.

La Voie Lyonnaise n°7, projet structurant du réseau métropolitain "dédié aux mobilités douces", s’étend un peu plus. Après les inaugurations des lignes 5 et 11 en septembre dernier, la partie sud de cette ligne a été mise en service. Ce segment, d’une longueur de 4,5 kilomètres, connecte le 7e arrondissement de Lyon à l’avenue Jean-Jaurès à Saint-Fons.

Ce nouvel aménagement vise à sécuriser des passages complexes, comme le périphérique Laurent Bonnevay, et à offrir aux cyclistes un itinéraire fluide sur des axes très fréquentés, tels que la rue Garibaldi et la route de Vienne. En complément, 13 arbres et près de 7 000 plants ont été ajoutés pour intégrer davantage de végétation dans le paysage urbain.

Toutefois, le projet est loin d’être terminé. D’autres sections restent en chantier, notamment dans le 6e arrondissement, à Caluire-et-Cuire ou encore à Feyzin. Les travaux de réaménagement de la rue Garibaldi, incluant la suppression de la trémie, devraient s’achever d’ici 2026, date prévue pour la finalisation de l’ensemble des 34 kilomètres de la VL7, reliant Rillieux-la-Pape à Solaize.