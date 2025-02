"Ils tuent nos commerces" : le cri d’alarme d'un restaurateur à Francheville

À Francheville, la colère monte autour du restaurant La Chopinette, situé au 78 route du Bruissin. Son propriétaire, Yannis Rousseau, a lancé une pétition pour protester contre un projet de la Métropole de Lyon visant à supprimer 30 places de parking au profit d'une piste cyclable et de trottoirs élargis. "La Métropole de Lyon ne s'est jamais déplacée dans notre établissement pour nous parler de cette fameuse suppression de places de parking", déplore-t-il.

L’initiative a trouvé un large écho : en moins d'une semaine, plus de 3200 personnes ont signé la pétition, grâce notamment à un QR code installé sur les sets de table du restaurant. "Ce sont nos clients qui ont signé la pétition", souligne Yannis Rousseau, inquiet pour l’avenir de son commerce : "On perdrait 30 places de parking, on pourrait ainsi perdre 50 personnes par service. Ça me conduirait à licencier une personne en cuisine, c’est une certitude."

Un problème de sécurité ?

Le restaurateur pointe également des potentiels problèmes de sécurité : "Après avoir échangé avec les gendarmes, cette suppression pourrait conduire à des risques d’altercations entre les clients et les riverains, du fait du stationnement sauvage sur les trottoirs ou dans des lotissements privés." Il craint aussi pour sa clientèle âgée et à mobilité réduite : "Certains m’ont dit : 'On ne pourra plus venir manger chez vous si on est obligé de se garer plus loin'."

Le restaurateur s’interroge aussi sur la pertinence de la création d’une piste cyclable dans une rue peu fréquentée par des cyclistes. "Lorsque je me suis adressé à Hélène Duvivier (candidate écologiste aux dernières Municipales de Francheville, ndlr) pour lui signaler qu’il n’y avait jamais de vélo dans cette rue, elle m’a répondu que c’était normal car il n’y avait pas encore de piste cyclable", relate-t-il, dubitatif. Et d’ajouter : "Vu comme Francheville est raide et pentue, il n’y en a pas beaucoup qui vont faire du vélo"

"Je ne lâcherai pas le morceau !"

Malgré le soutien de la mairie de Francheville, Yannis Rousseau déplore le manque de dialogue avec la Métropole : "On n’a même pas été consultés. Ils se sont concertés avec personne." Face à l’absence de réponse, une "opération coup de poing" est prévue mercredi matin pour sensibiliser les riverains.

Yannis Rousseau a repris La Chopinette en 2018, redonnant vie à ce restaurant emblématique de Francheville, dont l’histoire s’étend sur plus de 300 ans. "On a remonté une belle boutique qui est une institution sur Francheville. C’est une belle histoire, donc je ne lâcherai pas le morceau !", affirme le restaurateur, déterminé.

Pour le restaurateur, les conséquences des différentes décisions prises sans concertation avec les professionnels vont bien au-delà de son seul établissement. "C’est de la folie, je n’arrive pas à comprendre ce qu’ils sont en train de nous faire. En tout cas, ils tuent nos commerces, ça c’est une certitude".