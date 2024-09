Lyon : une pétition pour la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or

En 2020, le maire écologiste Grégory Doucet déclarait que les animaux sauvages n’avaient pas leur place dans des enclos. Cependant, une fois élu, il n’a pas appliqué ces paroles en ne fermant pas le zoo mythique de Lyon. PAZ, l’une des associations de protection animale les plus influentes en France, demande aujourd’hui à la mairie de Lyon de tenir ses engagements. À ce jour, la pétition a recueilli plus de 14 200 signatures et demande, dans un premier temps, de cesser la reproduction des animaux présents au zoo et de ne plus en acquérir de nouveaux. Elle demande également de placer les 400 animaux dans des refuges dès que des places seront disponibles. L’association estime que les conditions de détention des animaux sont déplorables : les enclos seraient trop petits pour les singes, ils n’auraient pas assez d’espace pour se déplacer, les oiseaux ne pourraient pas voler dans un espace suffisant, et certains seraient même mutilés pour les empêcher de s’envoler trop haut. À l’instar des mairies de Nancy et de Strasbourg, qui ont mis fin à la captivité des animaux sauvages et les ont placés dans des refuges, Projet Animaux Zoopolis estime que Lyon doit suivre cet exemple : "Il est temps que Lyon refuse aussi de faire souffrir des animaux pour du divertissement."