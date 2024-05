Croix-Rousse, Caluire, Rillieux : découvrez où passera la future Voie Lyonnaise n°7

La VL n°7 ne déroge pas à la règle, on se souvient que les habitants et élus de Caluire-et-Cuire s'étaient opposés et avaient obtenu le retrait du passage de cette dernière sur la Voie Verte de la Dombes.

Ce mercredi, la Métropole de Lyon dévoile le tracé retenu, entre le 4e arrondissement de Lyon et Rillieux-la-Pape.

Sur la montée de la Boucle, la Voie Lyonnaise 7 empruntera la contre-allée via le principe d'une insertion en vélorue. "Une vélorue est un espace de circulation mixte vélos-voitures, accueillant un trafic limité à la desserte locale et sans avoir recours à des aménagements cyclables séparatifs. La sécurisation des cyclistes est assurée par des aménagements permettant une baisse du trafic et une signalétique adaptée. Cette vélorue rejoindra ensuite la piste bidirectionnelle déjà existante, les potelets actuels seront remplacés par une bordure séparative", indique la Métropole qui prévoit de démarrer les travaux d'une durée de trois mois à l'été 2025.

Sur le boulevard des Canuts, entre la montée de la Boucle et la station de métro Hénon, la piste cyclable existante sera transformée en promenade piétonne, tandis que la Voie Lyonnaise sera créée sur la chaussée, rognant une voie de circulation automobile. Début du chantier dans les premiers mois de 2025.

A la Croix-Rousse, le boulevard des Canuts entre la rue Hénon et la rue des Tapis sera aménagé ultérieurement, la Métropole n'ayant pas encore trouvé de solution technique au passage du mur des Canuts.

A Caluire-et-Cuire, l'opposition au passage sur la Voie Verte de la Dombes embarrasse les écologistes. Quatre variantes ont été proposées. Et c'est la variante jaune qui semble retenir l'attention de la mairie et de la Métropole. Elle prévoit de faire emprunter à la VL 7 toute l'avenue Marc Sangnier, puis la rue des Combattants d'Afrique du Nord et le chemin de Crépieux jusqu'au Chemin Petit. Cela impliquerait de faire passer l'avenue Marc Sangnier et la rue des Combattants d'Afrique du Nord à sens unique.

"Afin de pouvoir proposer un fonctionnement global sur le secteur, cette solution, qui permet d’éviter totalement la voie verte, mérite des expertises techniques et foncières supplémentaires. Leurs conclusions seront disponibles avant la fin de l’année 2024", prévient la Métropole de Lyon.

Enfin, de Rillieux-la-Pape jusqu'aux portes de Miribel, le passage de la VL7 se fera dans la continuité des aménagements existants depuis l’avenue du général Leclerc en passant par la route du Mas Rillier jusqu’au rond-point proche de l’A46 avec une connexion à Neyron par le chemin de Sermenaz. La VL7 passera par le giratoire Charles de Gaulle dont les aménagements ont été récemment finalisés, et se connectera au futur quartier Ostérode. C'est le chantier qui débutera le premier, dès cet automne.

Dans un communiqué, le vice-président chargé de la Voirie Fabien Bagnon se félicite de ces avancées : "Je suis ravi d’avoir partagé avec les élus de Caluire-et-Cuire les études des tracés alternatifs à la Voie Verte. Si des expertises sont encore nécessaires, la proposition par l’avenue Marc Sangnier semble être la piste la plus prometteuse. Comme sur l’ensemble du territoire, la Métropole de Lyon œuvre afin de trouver des solutions avec les élus locaux dans l’intérêt des habitants. La continuité cyclable sera bien assurée depuis le quartier de la Croix-Rousse jusqu’à Rillieux-la-Pape, étendant ainsi le réseau des voies lyonnaises jusqu’à la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau dans le département voisin de l’Ain".