14 531 = Victoire !

Sur cet espace, la Métropole de Lyon voulait imposer son autoroute à vélo, la voie lyonnaise n°7 qui consistait à bétonner une part importante des espaces aujourd’hui naturels, non artificialisés et verts.

Les Voies Lyonnaises où le projet d’autoroutes à vélo qui représente l’un des plus gros investissements du mandat métropolitain (280 millions d’euros) n’ont pas fini de faire parler d’elles. De Bron à Oullins comme dans plusieurs communes de la Métropole concernées par les tracés, les bras de fers se sont engagés et à Caluire, la mairie a fait plier l’Exécutif EELV.

La Voie de la Dombes est une ancienne voie ferrée qui a été aménagée en promenade constitue en réalité un véritable parc linéaire urbain. Ce parc permet la desserte des huit quartiers et représente pour l’ensemble des habitants un véritable lieu de vie.

Cet axe mode-doux est un joyau de la commune. Un écrin de verdure qui fait la joie des promeneurs, des cyclistes, des sportifs, des familles, du lundi au dimanche. La voie verte connecte Caluire à Sathonay et Rillieux au nord et à Lyon au sud. Positionnée de façon "centrale" dans la ville, elle est située entre les rues Pasteur et Leclerc à l’est et Coste, Peissel, Moulin et De Gaulle à l’ouest.

Au cœur des évolutions urbaines de Caluire aussi, cet axe représente l’opportunité de répondre aux enjeux de la multimodalité tout en assurant une prédominance pour les usages de loisirs. A Caluire et Cuire, nous souhaitons que tous les usages trouvent leur place et que cela continue.

Cette mixité d’usages que la Ville a toujours défendue, la Métropole et le lobby cycliste ont voulu le mettre à mal et bétonner ce poumon vert pour en faire sur une part importante, une véritable autoroute à vélo. Dans le même temps et au cours des échanges, le vice-président de la métropole aux mobilités proposait aussi la suppression du parking de l’infirmerie Protestante, chemin du Penthod… les patients n’avaient alors d’autre choix que celui de se rendre aux consultations médicales à vélo…en bus…à pieds… Entre autres était aussi proposée la suppression d’une voie de circulation automobile et de fait mise en sens unique de l’avenue Marc Sangnier… alors que celle-ci jouxte la voie verte.

C’est fort de la mobilisation des Caluirards, des professionnels de santé, des associations, de l’ensemble des acteurs qui aiment notre voie verte que nous avons fait reculer la Métropole sur son projet inique qui venait détruire ce que plusieurs dizaines d’années d’engagements à tous niveaux avaient permis de bâtir.

Gageons que le vice-président concerné et la majorité qui l’entourent comprennent une bonne fois pour toutes que la démocratie n’est pas à géométrie variable et que quand les habitants (qui ont d’ailleurs été particulièrement marqués par cet épisode) se prononcent contre, il faut les écouter et les entendre.

C’est chose faite et malgré le combat qu’il a fallu engager, réjouissons-nous ! A travers cette victoire démocratique, Caluire fait figure de proue. Vive la Voie Verte !

Bastien Joint

Conseiller municipal LR de Caluire-et-Cuire