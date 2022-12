Lyon Politiques : RER, tarifs TCL et évolution des élus écolos - 02/12/22

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et l'ancien élu EELV Etienne Tête interviennent sur les sujets suivants (les problèmes de micros sont réglés au bout de quelques minutes, nos excuses pour la qualité du son et ce problème technique ndlr) :

- Le RER à Lyon : solution miracle ou mirage ?

- Hausse des abonnements TCL en 2023 : le Sytral aurait-il du faire un effort plutôt que de le demander au contribuable ?

- Grèves cassées, Dernière Rénovation dénoncée : les écolos lyonnais sont-ils rentrés dans le rang ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:33 RER à la lyonnaise

09:08 Hausse des tarifs TCL

17:15 Evolution des élus écolos ?