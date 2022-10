Ma Région & Moi : "Plus aucun des 600 lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes n’est en mauvais état"

Huitième épisode de Ma Région & Moi. Un mois après la rentrée, c’est l’heure d’un premier bilan d’étape pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et sa vice-présidente déléguée aux Lycées, Florence Dubessy.

La collectivité a la charge des établissements et avait déjà initié durant le mandat précédent de Laurent Wauquiez un plan Marshall d’1,5 milliard d’euros. L’objectif étant de rénover et d’agrandir le parc de lycées en Auvergne-Rhône-Alpes. Car Florence Dubessy le rappelle, "58 établissements étaient dans un très mauvais état. Aujourd’hui, plus aucun des 600 lycées de la région ne l’est". Par ailleurs, sur le plan de la rénovation thermique, "70% de nos lycées sont désormais performants ou très performants".

Enfin, durant ce nouveau mandat entamé en 2021, sept nouveaux lycées doivent voir le jour. Le premier de la liste ayant été le lycée Mérieux à Gerland à Lyon.

La Région accompagne aussi les parents et les lycéens avec la gratuité des manuels scolaires, soit une économie de 250 euros par élève et par année scolaire. Mais aussi la carte Pass renforcée avec des avantages cinéma, culture, aides aux licences sportives, des aides au permis de conduire "pour les jeunes qui donnent de leur temps dans des associations" et des aides au premier équipement pour les apprentis.

La sécurité dans les lycées est aussi un levier activé régulièrement par la Région.

Enfin, les cantines et selfs ne sont pas laissés pour compte. Avec le label La Région dans mon assiette, Florence Dubessy veut que les lycéens profitent du travail des agriculteurs locaux et "mangent des produits de qualité". A ce jour, 150 établissements sont labellisés.

José Vazquez espère d’ailleurs obtenir prochainement le précieux sésame pour son lycée Edouard-Herriot dans le 6e arrondissement de Lyon. Le proviseur a aussi salué l’aide financière de la Région pour réaliser des travaux "conséquents" d’accessibilité pour les élèves et personnes à mobilité réduite. Mais aussi une salle cinéma à 100 000 euros pour les élèves de classe préparatoire aux grandes écoles.

