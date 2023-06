Journée nationale du don d’organes : 640 greffes en Auvergne-Rhône-Alpes

En cette journée nationale du don d’organes, l’Agence de la biomédecine rappelle l’importance des échanges sur ce sujet dans le cadre familial.

Nous sommes tous présumés donneurs, mais la loi impose aux équipes médicales de consulter les proches pour recueillir une éventuelle opposition du défunt. « En parler de son vivant, c’est les soulager lors de cet entretien » souligne l’Agence.

5 495 personnes sauvées en 2022

En Auvergne-Rhône-Alpes, 640 greffes tous organes confondus ont été menées sur l’année 2022, on compte 248 donneurs dont au moins un organe ou tissu a été prélevé, et on estime à 36% le taux d’opposition au prélèvement d’organes des donneurs recensés sans autre cause de non-prélèvement.

Grâce au don d’organes, à l’échelle nationale, 5 495 personnes ont été sauvées en 2022, mais près de 10 000 nouveaux patients sont inscrits en liste d’attente chaque année.