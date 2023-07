Le MEDEF soutient la candidature de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser les JO d’hiver 2030

Selon l’organisation patronale et Domaines Skiables de France, "l'accueil des Jeux olympiques et paralympique d'hiver 2030, un évènement sportif majeur, permettra à nos stations d'accélérer leur adaptation au changement climatique. À ce titre, nous saluons l'ambition d'en faire des Jeux durables et neutres en carbone".

En plus de stimuler l’activité économique et touristique des deux régions, "l’enjeu est de parvenir à fédérer les acteurs privés et publics autour d'un objectif commun et d'une vision partagée. Dans cette optique, nos organisations participeront activement à l’effort de mobilisation au service de ce projet ambitieux" est-il écrit dans le communiqué de presse commun.

Enfin, Jean-Luc RAUNICHER, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, ajoute que "nous sommes convaincus de la richesse de nos territoires et de notre capacité collective à organiser ensemble cet événement majeur dans les meilleures conditions. C’est une formidable opportunité de développement et de rayonnement pour nos deux régions, et plus globalement pour notre pays !".

Pour rappel, le 18 juillet dernier, les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA ont officialisé candidature commune pour les Jeux olympiques d’hiver en 2030.