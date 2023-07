Auvergne-Rhône-Alpes et PACA font candidatures communes pour les JO d'hiver 2030

Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont officialisé ce mardi après-midi une candidature commune pour les jeux olympiques d’hiver en 2030.

Un communiqué a été publié par le Comité national olympique et sportif français. Cette démarche est portée par les présidents des deux Régions, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, qui ont finalement décidé de réunir leurs ambitions pour que les massifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud aient une chance de convaincre le CIO.

Le dossier, qui laissera une grande part à la dimension environnementale, devra être construit rapidement, car les candidatures seront étudiées dans le courant 2024.

Voici les étapes à venir dans les prochains mois :

• Transmission par le CNOSF en juillet du souhait d'ouvrir une phase de dialogue formel avec le CIO et sa commission des futures villes hôtes en vue de l'élaboration d’un dossier de candidature après l’expression par les deux Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur de leur intérêt pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030.

• Soumission d’un projet de candidature au CNOSF et au CPSF et à leurs organes délibérants en septembre.

• Soumission du projet à la commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver en deuxième partie de septembre.

Pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà accueilli les JO d'hiver à trois reprises, à Chamonix en 1924, à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992.

"Grande région de la montagne abritant le premier domaine skiable du monde, Auvergne-Rhône-Alpes a écrit parmi les plus belles pages de l’histoire des sports d’hiver en accueillant sur son territoire, au cœur des Alpes, les trois éditions françaises des Jeux Olympiques. Dans la continuité de cet héritage, nous sommes aujourd’hui prêts à porter cette ambition de faire des Jeux de 2030 une vitrine de l’excellence sportive de notre région, du développement durable de nos massifs alpins et ainsi d’amorcer un nouvel élan pour l’Olympisme français", a réagi Laurent Wauquiez.

Pour le champion de biathlon et membre du CIO Martin Fourcade, c'est une excellente nouvelle : "Par notre culture des sports d’hiver, notre environnement et grâce à nos athlètes, nous avons la possibilité d’écrire les Jeux Olympiques d’hiver de demain, adaptés à nos enjeux sociaux et climatiques : saisissons cette chance".