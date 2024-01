Une manifestation ce samedi contre la candidature d'Auvergne-Rhône-Alpes aux JO d'hiver

Entre ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui s'en moquent et ceux qui y sont fortement opposés notamment pour des questions écologiques et économiques, l'idée de Laurent Wauquiez et Renaud Muselier a du mal à trouver écho.

Ce samedi pourtant, un première évènement va mobiliser autour de la candidature commune d'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Mais ce sont les opposants qui vont manifester.

Le rendez-vous régionale est fixé à Chambéry en Savoie, dès 13h30 au château de Boigne. Les participants sont invités à venir avec leurs skis, patins, luges "et autres fantaisies".

En parallèle du projet de Lyon-Turin, les manifestants comptent ainsi secouer les élus régionaux sur "la tenue d'un évènement olympique écocidaire". Ce dernier concernera uniquement les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour rappel, Laurent Wauquiez avait anticipé en promettant des JO d'hiver "sobres et économes". Sa candidature est désormais la seule en lice après les retraits de la Suède et de la Suisse.

Bientôt une ZAD au tire-fesses ?