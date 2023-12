Fabrice Pannekoucke : "Organiser les JO d'hiver 2030 dans les Alpes ? Oui c'est raisonnable"

Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes, c'est presque officiel ! En discussions exclusives avec le CIO, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA devraient obtenir le précieux sésame.

Pour Fabrice Pannekoucke, la candidature française avait "de vrais atouts comme la réutilisation d'un certain nombre d'équipements ou l'héritage de l'olympisme sur notre territoire".

Les critiques sont légions face au réchauffement climatique et la pertinence de continuer à organiser ces évènements avec le risque de manque de neige : "Oui c'est raisonnable, c'est une bonne chose de le faire", tempère le vice-président de la Région. "Ca fait évidemment longtemps qu'on a changé de braquet face au tout-ski", poursuit-il.

Selon lui, la montagne a une image tronquée quant aux mesures prises depuis déjà plusieurs années : "Il ne faut pas minorer les investissements sur la diversification, sur la montagne durable avec des dameuses à l'hydrogène ou à l'électricité et le remplacement de l'éclairage par des LED. On fait plus de 80% d'économies d'énergie dans les stations qui ont décidé de se lancer et nous les accompagnons".

Fabrice Pannekoucke estime même qu'on pourra encore longtemps skier dans les Alpes : "On a des perspectives à plusieurs dizaines d'années".

00:00 Pas favori sur le papier

01:28 Raisonnable face au réchauffement climatique ?

06:19 Skier dans les Alpes jusqu'à quand ?

07:14 Dispersion des épreuves

08:52 Pas de dépassement de budget ?

09:51 Et Lyon ?