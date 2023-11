JO d'hiver 2030 dans les Alpes : un référendum national réclamé par Résilience Montagne

Dans un communiqué, l'association Résilience Montagne appelle à la tenue d'un référendum national concernant l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes.

En froid avec les lobbies du ski et l'exploitation effrénée de la montagne, l'association estime que la population devrait être consultée après l'annonce du CIO de l'ouverture d'un dialogue ciblé avec Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, mettant de côté les candidatures de la Suède et de la Suisse pour les JO de 2030.

"Bien dommage car les candidatures de la Suisse et de la Suède auraient été soumises à référendum/votations. Le CIO aurait-il intérêt à privilégier le seul pays qui ne consulterait pas sa population ?", s'interroge Valérie Paumier, présidente de Résilience Montagne.

"En montagne comme partout, nous ne devrions nous consacrer qu'à décarboner nos modes de vie et envisager une terre habitable pour les générations futures. En montagne, nous ne devons plus aggraver le problème et ne devons plus augmenter la vulnérabilité des territories et de leurs habitants", conclut-elle.

Une initiative saluée par le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus, qui estime qu'il faut "repenser l'organisation des grands événements sportifs qu'on nous promet toujours plus verts, sans jamais tenir ces engagements. La fuite en avant doit cesser".

Laurent Wauquiez et Renaud Muselier se sont effectivement engagés à proposer des "Jeux sobres et économes", sans toutefois détailler comment ils comptaient faire pour préserver les montagnes de Savoie et Haute-Savoie.