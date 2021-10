Laurent Wauquiez envisage une candidature régionale pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030

Dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, c'est plutôt 2030 qui trotte dans un coin de la tête du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans neuf ans seront organisés les Jeux Olympiques d'hiver. Et une candidature régionale serait en préparation.

Selon l'ancien patron des Républicains, une réunion s'est déjà tenue samedi dernier en Savoie en présence des maires des communes qui avaient accueilli les épreuves des JO d'Albertville de 1992. Car certains sites sont toujours opérationnels.

Laurent Wauquiez rêverait d'une candidature "des Alpes, du Mont-Blanc au Vercors".

L'idée est encore au stade embryonnaire, le Comité national olympique n'a même pas été prévenu.

Même si le projet se construit sereinement et solidement, il est probable qu'il n'aboutisse pas en 2030. Puisque Paris a déjà obtenu les Jeux de 2024, il serait étonnant que la France soit à nouveau sélectionnée six ans plus tard.