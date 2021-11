Les JO d’hiver 2030 dans la région ? Une idée de Wauquiez "hors de prix, sans concertation, opportuniste" selon les écologistes

Une réunion a même eu lieu avec les maires des communes où s’étaient tenues les épreuves d’Albertville 1992.

Pour le groupe écologiste à la Région, plusieurs points sont à relever dans cette annonce.

"Le Comité National Olympique semble avoir découvert en même temps que nous cette proposition de candidature. Il nous semble d’abord surprenant que la démarche ne lui ait pas été soumise en amont. Surtout, les acteurs et actrices du territoire n’ont pas été consultés non plus, mais nous nous sommes habitués au manque de concertation et de démocratie. Un tel projet aura donc été décidé en petit comité par quelques pontes de la droite locale réunis autour de Laurent Wauquiez", critique-t-il dans un communiqué de presse.

Selon l’élu Axel Marin, cette annonce cacherait même un "coup de communication inattendu et d’ampleur nationale" pour Michel Barnier, candidat au congrès LR et qui est originaire de Savoie, là où serait organisée la compétition si le comité olympique tranchait en sa faveur.

Autre problème selon les écologistes : le coût d’un tel évènement mondial. "Les seules études préparatoires nécessiteraient de payer des centaines de milliers d’euros. L’organisation des JO dépasse désormais plusieurs milliards d’euros. Alors qu’on ne trouve pas de fonds pour financer des lignes de train du quotidien ou la rénovation thermique des bâtiments, la Région serait prête à participer au financement d’un événement aussi coûteux ?", s’interroge Fabienne Grébert, l’ancienne candidate à la présidence d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, les opposants du président LR de la collectivité se demandent s’il y aura assez de neige en 2030. Une manière de rappeler que le réchauffement climatique pourrait mettre en péril la tenue des JO d’hiver. "Les prévisions nous indiquent plutôt que le manque de neige poussera à la surexploitation des canons à neige et à la construction d’aménagements toujours plus en altitude. Ce qui aura pour effet d’augmenter les coûts d’entretien et grignotera toujours plus d’espace sauvage au détriment de la faune et la flore locales. La biodiversité et nos paysages de montagne n’auront une fois de plus pas de défenseur des droits pour les préserver de ces deux semaines de festivités humaines", rebondit Claudie Léger.

Autant dire que Laurent Wauquiez n’a pas convaincu les écolos, qui lui reprochent de prioriser des "projets hors de prix, annoncés sans concertation et par opportunisme politique".