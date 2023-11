Les Alpes françaises dernier dossier en lice pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2030

Le CIO a annoncé ce mercredi soir sa décision d’entrer en dialogue ciblé avec le dossier porté par les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit d’une phase de négociations poussées entre le comité international olympique et celui qui doit être en théorie le futur pays organisateur. En écartant les candidatures de la Suède et de la Suisse, le CIO a donc clairement fait état de son choix pour l'événement prévu dans sept ans. "Ce qui a été remarquable dans ce dossier, c’est la vision pour l’expérience des athlètes. La décision est fondée sur des éléments positifs pour les Alpes françaises", a déclaré le CIO, reconnaissant "la capacité de la France à organiser des événements à intervalles réguliers".

Ce choix doit être désormais validé lors d’une nouvelle réunion, puis la candidature des Alpes françaises sera soumise au vote de ratification de la session en 2024.

Pour rappel, les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes avaient déposé tardivement leur candidature commune officielle devant le Comité d’organisation des JO, promettant "des jeux sobres et économes". Une candidature "guidée par la passion de la montagne", avait précisé Laurent Wauquiez : "Nous voulons faire revenir 30 ans après les Jeux Olympiques dans notre montagne. Les Alpes françaises peuvent être le plus bel écrin pour faire revivre l’esprit de l’olympisme".

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a d'ailleurs fait part ce mercredi soir de son "immense fierté pour un challenge extraordinaire".

Dans la région, qui accueillerait la cérémonie d'ouverture, deux pôles fondamentaux seront organisés autour de la Savoie et de la Haute-Savoie. En PACA, où se déroulerait la cérémonie de clôture, les secteurs de Nice et Briançon seront privilégiés.

Pour rappel, les Alpes ont déjà accueilli les JO à trois reprises, à Chamonix en 1924, à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992.