Jeux Olympiques 2030 : les Verts accusent Laurent Wauquiez d'être "tout schuss sur la piste du greenwashing"

Et si Laurent Wauquiez a promis que les JO seront "sobres" dans les Alpes, les élus écologistes de l'opposition sont circonspects. Ces derniers, dans un communiqué de presse, accuse le président LR de "glisser tout schuss sur la piste du greenwashing".

"Les organisateurs ont déclaré que 95% d'infrastructures nécessaires à ces jeux existent déjà et qu’il n’y pas besoin de faire de nouveaux grands aménagements, en dehors de la construction d’une patinoire à Nice. Mais c’est oublier dans cette liste tous les aménagements qui seront présentés comme indispensables pour garantir l’enneigement avec canons à neige et retenues collinaires désastreuses pour l’environnement et le grand cycle de l’eau. S’ajouteront sans doute de nombreux ascenseurs valléens et logements temporaires pour permettre aux athlètes et spectateurs de se loger et se déplacer. Sur l’aspect vertueux de ces jeux, on a vu mieux", narguent les Verts.

Pour le groupe écologiste, Laurent Wauquiez fait aussi preuve d'opacité. Et de conclure en lui promettant de s'opposer à l'avenir sur ce projet : "Nous partageons les valeurs de l’olympisme et nous ne nous opposons pas par principe à la tenue d’un grand événement sportif populaire sur notre territoire. Les procès d’intention à ce sujet sont déplorables et ne font que révéler la faiblesse de certains argumentaires. Mais nous sommes également conscients du changement indispensable de paradigme auquel doivent se soumettre les prochains grands événements sportifs pour être réellement durables et populaires. En l’état actuel, la candidature des Alpes françaises aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 échoue à poser des garanties suffisantes malgré les couches de vernis vert."