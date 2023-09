La Ville de Lyon présente son fonds d’aides exceptionnelles "inflation-énergie"

Ce mercredi après-midi, à la veille du conseil municipal, le maire de Lyon a présenté l’ensemble des mensures qui y seront votées, autour du fonds d’aides exceptionnelles "inflation-énergie" et du Plan Climat. Concernant ce premier, Grégory Doucet présentera ce jeudi au conseil un ensemble d’aides avoisinant les 1,3 million d’euros, censé accompagner et épauler les personnes et les structures vulnérables à la hausse générale des prix.

Après qu’une aide de 230 000 euros au secteur de l’éducation populaire a été votée en juin dernier, l’édile souhaite distribuer à d’autres secteurs. Parmi eux, la petite enfance où trois associations gestionnaires se partageront 296 000 euros, l’aide alimentaire (Armées du Salut, Secours populaire) à hauteur de 129 000 euros et les commerces touchés par les émeutes qui récolteront un total de 300 000 euros. Une aide complémentaire de 150 000 euros attribuée aux associations de commerçants, dans le but de contribuer au dynamisme de leurs actions, sera également votée.

Sans oublier dans ce total que la plus grosse aide sera attribuée au secteur de la culture. C’est une enveloppe de pas moins de 430 000 euros qui sera votée, notamment destinée à deux structures d’enseignement (conservatoire et Beaux-Arts), trois théâtres (TNG, Croix-Rousse et Point du jour) et deux associations musicales.

Dans ce plan s’ajoute également le vote de l’attribution de 13 biens immobiliers transformés en hébergements d’urgence, qui vont du T2 au T4. Sur ce point, le discours du maire n’a pas changé : "Normalement ce n’est pas une prérogative de la Ville, mais de l’Etat", a commenté un Grégory Doucet qui estimait à sa responsabilité de "faire face aux coûts de l’énergie qui augmentent et d’aider les plus précaires."

La Ville de Lyon a aussi prévu de présenter au conseil la mise en œuvre du Plan Climat, qui s’inscrit dans l’objectif national de neutralité climatique d’ici 2030. Aux côtés de l’édile lyonnais, son adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine Sylvain Godinot a dévoilé un plan de 38 actions qui comprend la rénovation énergétique des bâtiments énergivores, l’installation de lumières LED, un éclairage public automatique ou encore le plan nature qui réalise près de 100 aménagements "verts" chaque année.

La mise en œuvre de ce plan comprend aussi le « pacte climat Lyon 2030 », élaboré par une "agora" de 60 acteurs, dans lequel le maire Grégory Doucet a déjà signé des conventions de partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, Keolis ou encore l’Université Lyon 3, afin d’établir des politiques climatiques communes.

Ce conseil municipal du 28 septembre devra donc valider un important investissement de la part de la Ville de Lyon, dans lequel la culture prend par exemple plus de place par rapport aux commerces.

T.J.