"C’est le moment de s’endetter" : la Ville de Lyon annonce la couleur, le vert donne des boutons à Gérard Collomb

Quelques jours après le vote de la PPI de la Métropole de Lyon, c’était au tour de Grégory Doucet de dégainer dans l’après-midi un plan d’équipement de 1,25 milliard d’euros. Le maire écologiste de la capitale des Gaules a-t-il trouvé une telle somme dans les caisses de la mairie ? Loin de là. D’où la difficile tâche de sa première adjointe Audrey Hénocque de porter un projet d’endettement pour financer le mandat. Autant dire que l’opposition, et Gérard Collomb en tête, n’ont guère apprécié de voir la capacité de désendettement de Lyon passer de 3,5 ans en 2019 à 11 années en 2026. Une hausse de 63% nécessaire selon la majorité.

La dette moins "dangereuse" que le dérèglement climatique

Pour Audrey Hénocque, adjointe aux Finances, "c’est le moment de s’endetter. (…) Les taux sont bas actuellement". L’élue a prévenu que le plafond de désendettement a été fixé à 11 ans et que ses services tenteront par tous les moyens - comme des fonds européens, du mécénat, le financement participatif - de faire baisser ce chiffre d’ici la fin du mandat. "Une dette maîtrisée n’est pas dangereuse. (…) Je rappelle qu’il existe un risque plus grave qu’un endettement de 10 ou 11 ans pour une ville de 500 000 habitants avec un bon potentiel fiscal. Un risque plus certain, car il est déjà là depuis de nombreuses années : je veux parler du dérèglement climatique", a-t-elle poursuivi.

Gérard Collomb, lors de son intervention, a rappelé ce qu’il avait fait durant ses mandats pour faire fondre l’endettement de Lyon. Avant de hausser le ton et d’hurler en visioconférence : "Permettez-moi de vous dire que vous n’atteindrez pas les 11 ans parce que le préfet, à 10 ans, prendra les choses en main et surveillera lui-même le budget de la Ville. (…) Je crains donc que votre optimisme d’aujourd’hui soit de courte durée et que vous soyez contraints dans quelques temps de faire appel aux contribuables avec une hausse des taux de taxe d’habitation".

"On va faire quelques économies de fonctionnement. Mais dans quels domaines ? Il n’y a aucune précision", a regretté Etienne Blanc (LR).

Audrey Hénocque avait bien préparé sa prise de parole pour le Débat d’orientation budgétaire, et s’est permis quelques tacles bien sentis à l’encontre de l’ancien sénateur-maire de la ville : "Le modèle que vous nous avez présenté, M. Collomb, pour nous c’est un modèle de mauvaise gestion. Certes on hérite d’une faible dette financière. Mais quand on voit que pour préparer notre PPI, on ne peut quasiment pas créer de nouveaux équipements sportifs parce qu’il faut déjà rénover tous ceux qui sont en mauvais état, on aurait préféré commencer le mandat avec une dette un peu plus importante et d’avoir un patrimoine dans un bon état pour pouvoir faire des choses nouvelles, plutôt que de rattraper tout ce qui n’a pas été fait".

Doucet à Collomb : "Permettez-moi de douter de votre capacité à comprendre la situation"

Grégory Doucet a aussi haussé le ton après les réponses d’Audrey Hénocque et de l’adjoint chargé de la Promotion des Services publics Laurent Bosetti. Le maire EELV a estimé avoir hérité d’une "véritable dette patrimoniale". "Permettez-moi de douter de votre capacité à comprendre la situation. Oui nous avons besoin d’investir dans la rénovation thermique de nos bâtiments ! (…) Vous avez ignoré la réalité ! Oui il nous faut des crèches, des écoles, investir dans l’hébergement d’urgence ! Ne vous en déplaise !".

Ce conseil municipal n’était qu’un échauffement pour celui du mois de mars, durant lequel la PPI sera présentée et soumise au vote des élus lyonnais.