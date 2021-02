PPI : la Métropole de Lyon va investir 3,6 milliards d'euros d'ici 2026

Cette PPI a été décomposée en 9 axes au total, orientés vers "la relance écologique et solidaire". La plus grosse enveloppe est attribuée à l'urbanisme avec 944, 6 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à la mandature précédente. L'objectif des élus est de rendre la Métropole "plus respirable, plus végétalisée et partagée par tous", annonce Béatrice Vessiller, vice-présidente en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Au programme notamment la redéfinition de projets comme la Part-Dieu, Confluence, Gerland ou encore Carré de Soie.

Deuxième point, les déplacements et les mobilités, qui tiennent énormément à cœur aux élus écologistes. Plus de 150 millions supplémentaires vont être investis par rapport à la mandature précédente, pour un total de près de 580 millions d'euros. Bruno Bernard, le président de la Métropole mais également du Sytral, avait présenté il y a quelques semaines les projets de l'autorité organisatrice des transports. Bien sûr, le vélo n'a pas été oublié par les Verts, avec ce projet, ce "REV" de Réseau Express Vélo de plus de 200 km. A terme, le territoire disposera de près de 2000 km de voies cyclables.

Enfin, troisième grosse enveloppe de cette PPI (un peu plus de 518 millions), l'habitat avec notamment la volonté d'agir sur la rénovation énergétique, la lutte contre l'habitat indigne pour encore la construction de logements sociaux. Renaud Payre, vice-président à la Métropole, a également pour objectif de tendre vers 5000 logements sociaux par an.

De plus, 517 millions d'euros vont également être investis pour l'environnement, l'énergie et l'agriculture ; 392 millions pour le développement économique, l'emploi, l'insertion, le tourisme et les universités et 335 millions d'euros pour la santé, le social et l'éducation. Les dernières dépenses seront axées sur le patrimoine, les enveloppes territorialisées et les participations extérieures.

Une PPI "ambitieuse malgré la crise", s'est félicité Bruno Bernard, vivement critiqué ce lundi matin en conseil métropolitain par l'opposition. On reproche notamment aux élus écologistes un manque de projets concrets et seulement des annonces : "Ce n’est pas une PPI, mais tout au plus un vague élément de cadrage. Celle de 2015 comprenait 1175 projets, dont 670 territorialisés !", a tenu à rappeler Gérard Collomb lors du conseil.

"On est sûrement sur une PPI plus politique, certes. Mais, c’était facile de faire consensus lors de la précédente PPI en annonçant plusieurs projets proposés par les élus locaux, et finalement beaucoup n'ont pas été réalisés", a subtilement répondu en conférence de presse le président écologiste.

"La méthode n’est pas la même que la précédente. Nous sommes passés d’une vision d’addition de projets à une PPI avec une vision métropolitaine. Nous sommes en échange avec les maires pour adapter nos actions", a-t-il complété.

Finalement, cette nouvelle PPI a été adoptée avec 83 voix pour, 50 voix contre et 12 abstentions.

A noter que les élus écologistes s'accordent une clause de revoyure sur ces investissements à mi-mandat. Tout dépendra principalement de l'évolution de la crise sanitaire et par conséquent de la crise économique. Reste maintenant à se mettre au travail.