Pour loger les groupes politiques, la Ville de Lyon va faire un gros chèque

La Ville de Lyon s'était déjà distinguée en 2022 avec la location de bureaux restés vides pendant des mois. Et voilà que Grégory Doucet se lance dans un nouveau coûteux investissement.

En effet, le maire a décidé de faire l'acquisition de bureaux rue Edouard Herriot pour y loger les groupes politiques. Soit 660m2 situés aux 4e et 5e étages d'un immeuble disposant de salles réservées, mais aussi d'espaces partagés.

Jusqu'à présent, les socialistes, les écologistes, les Républicains et toute autre formation composant le conseil municipal se retrouvaient dans des bureaux éparpillés en Presqu'île, à proximité de l'Hôtel de Ville. Ce qui leur garantissait une tranquillité et la possibilité de travailler sans être épiés. Car demain, impossible pour un groupe de recevoir dans ces nouveaux bureaux un journaliste ou un adversaire pour négocier un accord sans que les autres élus ne soient au courant…

L'opération devant être votée par les élus ce jeudi au conseil municipal est estimée à 4,5 millions d'euros.

Malgré ce montant conséquent, les conseillers municipaux lyonnais ne pourront pas s'installer immédiatement. La mairie prévoit en effet de lourds travaux pour améliorer l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.

Et la note pourrait s'alourdir jusqu'à 260 000 euros supplémentaires ! La délibération annonce qu'une première étude technique "a mis en avant le fait d’en améliorer les conditions par la motorisation de plusieurs portes d’accès, la création des toilettes PMR et, le cas échéant, la mise en place d’un monte-personne entre le 4ème étage et le 5ème étage".

La droite compte s'opposer à cette opération immobilière, préconisant plutôt d'améliorer l'accessibilité des locaux actuels des groupes politiques, au lieu de dépenser près de 5 millions d'euros pour un immeuble qui n'est pas non plus aux normes.