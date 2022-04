Lyon : Pierre Oliver constate sur place que les locaux de la rue de la Ré sont bien vides depuis cet été

Ni en conseil municipal jeudi dernier, ni au courrier du patron du groupe LR adressé à Grégory Doucet, les élus de la majorité n'ont encore apporté de précisions sur la location de bureaux au 69 rue de la République en Presqu'île.

Ce mardi, le maire du 2e arrondissement a donc rusé pour s'infiltrer sur place. Et vérifier si effectivement les locaux, loués depuis juin 2021 par la Ville de Lyon pour 30 000 euros par mois sont toujours restés vides.

Vidéo à l'appui, l'édile LR montre que les locaux, au premier et au troisième étage, n'ont accueilli personne depuis des mois.

La question de la somme réelle dépensée dans le vide par la Ville de Lyon reste en suspens. Car 30 000 euros par mois, c'est le loyer pour 1000m2 de bureaux. Or, la mairie a décidé entretemps de louer 1000m2 supplémentaires. La date exacte de ce doublement de la surface et donc du loyer permettrait de réévaluer le montant.

"Cet amateurisme coûte au contribuable lyonnais près de 70 000 euros par mois. Grégory Doucet, je vous demande de rendre des comptes !", s'offusque Pierre Oliver sur Twitter.

Pour rappel, on apprenait jeudi dernier que la Ville de Lyon, qui possède déjà un patrimoine immobilier très important, s’était engagée à louer des locaux au-dessus d'Etam et Häagen-Dazs pour y installer une centaine d’agents. Coût annuel : 811 000 euros de loyers par an. Une délibération adoptée par les élus, seulement 10 votaient contre et 8 s’abstenaient.