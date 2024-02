"Quelle mission est plus noble que de servir ses citoyens ?" : qui est Sandrine Serpentier Linarès, la médiatrice de la Ville de Lyon ?

Extérieure et indépendante des services de la Ville, Sandrine Serpentier Linarès est nommée pour une mission d’une durée de 6 ans, non renouvelable. Originaire d’Avignon, elle est une ancienne avocate en droit public et médiatrice en juridiction administrative. Elle a été nommée médiatrice après avoir été élue à l’unanimité par un jury et par le conseil municipal.

“Cette réunion est importante à mes yeux car il s’agit de poser les termes de l’engagement“, a-t-elle prononcé durant la première rentrée solennelle en sa faveur, qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Lyon, ce mardi 6 février. Durant cette dernière, les missions qui lui sont confiées ont été détaillées. “Quelle mission est plus noble que de servir ses citoyens ? “ déclare-t-elle.

Réduire la fracture entre usagers et Institutions

La création de cette fonction a eu lieu dans un souci d’amélioration de la qualité de vie des citoyens lyonnais, selon Grégory Doucet, le maire de Lyon. Il est possible de saisir la médiatrice lors d’une incompréhension de décision prise par la municipalité, de l’absence de réponse, d’un problème non pris en charge par un service de la Ville ou lors d’un sentiment d’injustice. La médiatrice tentera de débloquer une situation, de rétablir un dialogue, de mettre fin à un conflit ou même d’expliquer une décision.

Les saisines concernent majoritairement la tranquillité des usagers : nuisances sonores et nuisances visuelles représentent 80% d’entre elles actuellement. Mais la médiatrice peut être sollicitée pour des problématiques d’urbanisme, de cimetière (difficultés d’accès à une concession entre autres) ou dans le cadre de problématiques de placements en crèches.

Mais aussi pour des arrêtés individuels, par exemple suite à l’interdiction temporaire de l’usage d’un service public pour un individu. “La médiation a le caractère pédagogique“, affirme la médiatrice de la Ville de Lyon, puisqu’elle intervient aussi dans des cas de besoin de compréhension pour les usagers.

En revanche, des saisines peuvent être ré-oriententées quand elles s’apparentent plutôt à l’ordre de la métropole que de la Ville de Lyon. C’est le cas lorsque cela concerne des litiges avec des bailleurs sociaux, les impôts locaux, la déchèterie, le droit privé ou le voisinage (cela devient parfois d’ordre public, par exemple avec la nuisance sonore).

Son rôle ne se limite pas à désamorcer les tensions puisque le but est d’humaniser la relation entre les services municipaux et ses habitants. “L’intégralité du pacte usagers est tramé par cette philosophie et d’autres actions seront menées à ce sens“, affirme le maire, qui désire aller vers une réduction de la fracture entre les usagers et les Institutions. La médiatrice est donc compétente dans tous les domaines d’action de la Ville de Lyon.

Qui peut solliciter la médiatrice ?

Ce service est à destination de tous les citoyens, même pour ceux qui sont de passage à Lyon.

Il est possible de saisir la médiatrice par différents biais : en ligne, par courrier postal, par mail, par appels téléphoniques ou lors de permanences en mairies, qui se mettent en place actuellement.

La saisine est gratuite afin de “renforcer l’égalité pour tous“. Depuis le début de sa prise de poste, la médiatrice de la Ville de Lyon et ses équipes ont déjà traité une trentaine de cas.

“La médiation est la réponse française à une question générale“

Afin d’incarner au mieux ce nouveau rôle, Sandrine Serpentier Linarès explique que les qualités requises primordiales sont “l’impartialité, la diligence et la confidentialité“. Pour devenir médiatrice il faut : “avoir un sens de l’humain car il est au cœur de nos compétences, des compétences réglementaires et une formation en médiation“. Il faut également pouvoir respecter la contrainte de rapidité afin d’agir vite.

Elle cite : “La médiation est la réponse française à une question générale“, c’est ce qu’avait prononcé Antoine Pinay, le premier médiateur territorial élu en 1973. Sandrine Serpentier Linarès souligne que les juridictions judiciaires ou administrative de la Ville sont représentées par des femmes et que c’est une fierté de pouvoir œuvrer à Lyon.

Grégory Doucet a affirmé que désormais chaque année il y aurait une rentrée solennelle afin de permettre le développement des sujets concernant la médiation. Et il y aura un rapport annuel, pour mettre en lumière des solutions aux problèmes récurrents.

E.M